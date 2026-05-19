Лизе Моряк посоветовали перестать рожать каждый год
Жене режиссера Сарика Андреасяна, актрисе Лизе Моряк, предложили «прекращать рожать каждый год». Соответствующий комментарий появился в ее Instagram* после новости о беременности.
Девушка записала видео, в котором зачитала сообщение подписчика. Она отметила, что рожала в 2023 и 2025 годах, и теперь родит в 2026-м, но не делала этого в 2024-м.
«Сарик, мне говорят, что можно прекращать рожать каждый год, чтобы я перестала быть твоей рабыней», — обратилась Моряк к мужу за кадром.Поддержав шутку жены, Андреасян ответил, что согласен, и разрешил ей рожать через год. При этом предпочтительный пол ребенка он не назвал.