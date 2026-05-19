«Не может забыть»: Арая Чобаняна застали за поцелуями с «копией» Ирины Пинчук
Блогера Арая Чобаняна заметили с новой девушкой, которая поразительно похожа на его бывшую жену Ирину Пинчук. Соответствующие кадры распространились в Сети, пишет «СтарХит».
На видео 33-летний блогер не скрывает чувств: прижимает к себе стройную брюнетку и что-то шепчет ей на ухо. Девушка отвечает ему взаимностью и широко улыбается.
Известно, что новая возлюбленная Чобаняна — блогер и модель по имени Милана. Пара, предположительно, вместе с осени 2025 года — именно тогда экс-участник «Дома-2» официально развелся с Пинчук.
Пользователи сразу обратили внимание на сходство Миланы с бывшей женой Чобаняна: такие же темные волосы, правильные черты лица и манера поведения перед камерой. Некоторые предполагают, что мужчина «нашел копию Ирины», поскольку не может ее забыть.
О разводе Чобаняна и Пинчук стало известно в начале прошлого года. Новость стала шоком для поклонников: семейная пара долгое время казалась идеальной, воспитывала детей и строила совместные планы.
Пинчук утверждает, что муж вел двойную жизнь и изменял ей, даже когда она была беременна. Сейчас экс-супруги не общаются, но Арай помогает сыновьям и иногда их навещает.
