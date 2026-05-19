«У меня появились мозги»: Дава об отцовстве

19 мая 2026, 11:25

Певец Дава рассказал про отцовство

Давид Манукян (Дава) (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

На премьере фильма «Не одна дома 3» Дава (Давид Манукян) признался, что его жизнь теперь выстроилась вокруг ребенка и супруги. Он назвал жену мудрой и подчеркнул, что благодарен себе за умение разделять личное и публичное.





Весной 2025 года блогер официально женился на певице Мари Краймбрери (Марине Жадан), а в мае у пары родилась дочь. С тех пор артист полностью погрузился в отцовство и старается оградить близких от постороннего внимания.





«Где-то я понимаю родителей, где-то не понимаю, переосмысление тоже есть. Мари мудрая у меня. Слава богу, что у меня появились мозги разделять эту историю: есть личное, а есть работа, все должно оставаться за кадром», — цитирует Даву «Звездач».