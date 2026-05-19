«У меня появились мозги»: Дава об отцовстве
На премьере фильма «Не одна дома 3» Дава (Давид Манукян) признался, что его жизнь теперь выстроилась вокруг ребенка и супруги. Он назвал жену мудрой и подчеркнул, что благодарен себе за умение разделять личное и публичное.
Весной 2025 года блогер официально женился на певице Мари Краймбрери (Марине Жадан), а в мае у пары родилась дочь. С тех пор артист полностью погрузился в отцовство и старается оградить близких от постороннего внимания.
«Где-то я понимаю родителей, где-то не понимаю, переосмысление тоже есть. Мари мудрая у меня. Слава богу, что у меня появились мозги разделять эту историю: есть личное, а есть работа, все должно оставаться за кадром», — цитирует Даву «Звездач».Ранее исполнитель рассказал, как узнал о будущем отцовстве прямо после сцены родов. В тот момент его персонаж в одной из картин готовился к рождению ребенка.