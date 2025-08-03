Лолита удивила размером гонораров за выступления
SHOT: певица Лолита подняла цену на концерт до 6 млн рублей, несмотря на отмены
Лолита Милявская подняла гонорар с 4 до 6 миллионов рублей благодаря возросшей популярности среди молодой аудитории. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, Лолита стала «новым крашем зумеров». График концертов звезды расписан до конца года.
Уточняется, что Милявская входит в тройку самых популярных среди молодежи возрастных артистов: первое место занимает Надежда Кадышева, второе — Татьяна Буланова. Стоимость 45-минутного выступления знаменитости поднялась на два миллиона рублей.
Читайте также: