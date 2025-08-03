Лолита удивила размером гонораров за выступления

03 августа 2025, 10:58

SHOT: певица Лолита подняла цену на концерт до 6 млн рублей, несмотря на отмены

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Лолита Милявская подняла гонорар с 4 до 6 миллионов рублей благодаря возросшей популярности среди молодой аудитории. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.