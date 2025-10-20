Российский стендапер запатентовал свое имя
Стендапер Иван Абрамов зарегистрировал своё имя в качестве товарного знака.
Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на сервис Rusprofile, заявление подали 17 октября, исключительное право на бренд будет принадлежать артисту до мая 2035 года.
Под маркой Абрамова предполагается выпускать одежду, обувь, галантерею, аксессуары и сумки — в том числе чемоданы — а также канцтовары, аксессуары для мобильных телефонов и фототехнику. Кроме того, в перечне услуг значатся образовательные, развлекательные и организационные сервисы.
Отмечают, что это первая регистрация товарного знака для комика. По данным Rusprofile, с 2015 года Абрамов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Его основной вид деятельности имеет отношение к художественному творчеству.
