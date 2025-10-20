Приговор по делу об убийстве Талькова оставили без изменений

20 октября 2025, 13:38

Суд в Петербурге оставил приговор по делу об убийстве Талькова без изменений

Прощание с Игорем Тальковым (Фото: РИА Новости/Александр Макаров)

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор Валерию Шляфману, осуждённому за убийство певца Игоря Талькова. Об этом сообщает пресс‑служба прокуратуры города. Данные приводит «Интерфакс».