Приговор по делу об убийстве Талькова оставили без изменений
Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор Валерию Шляфману, осуждённому за убийство певца Игоря Талькова. Об этом сообщает пресс‑служба прокуратуры города. Данные приводит «Интерфакс».
Апелляцию подавала защита, добивавшаяся отмены решения первой инстанции и оправдания Шляфмана. Представитель потерпевшей стороны выступал против удовлетворения жалобы, прокурор просил приговор не менять.
В апреле Петроградский районный суд Петербурга признал Шляфмана виновным в убийстве Талькова и в покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова, заочно приговорив его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Следствие и суд установили, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» Шляфман, будучи директором Талькова, из неприязни к Малахову, возникшей из спора об очередности выступлений, пытался застрелить Малахова. Тот увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.
Сам Шляфман, проживающий в Израиле с 1992 года, вину не признал.
