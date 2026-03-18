Лолита рассказала о ЧП в доме в Болгарии
Певица Лолита Милявская сообщила о проблемах с домом в Болгарии, где проживают её мать и дочь. По словам артистки, здание едва не пострадало из-за ошибки при ремонте.
Как рассказала Лолита, строители неправильно установили дымоход, что могло привести к пожару. К счастью, в момент происшествия в доме никого не было.
«Уже всё починили, снесли, убрали, и всё это я даже живьём не видела. Просто я всё это оплачиваю, а времени поехать у меня нет», — цитирует певицу «7Дней.ru».
Артистка добавила, что не впервые сталкивается с бытовыми сложностями и нередко вынуждена обращаться за помощью к знакомым.
«В этом смысле мне нужен мужчина, но именно в этом», — уточнила она.