Лолита рассказала о ЧП в доме в Болгарии

18 марта 2026, 11:35

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Лолита Милявская сообщила о проблемах с домом в Болгарии, где проживают её мать и дочь. По словам артистки, здание едва не пострадало из-за ошибки при ремонте.





Как рассказала Лолита, строители неправильно установили дымоход, что могло привести к пожару. К счастью, в момент происшествия в доме никого не было.





«Уже всё починили, снесли, убрали, и всё это я даже живьём не видела. Просто я всё это оплачиваю, а времени поехать у меня нет», — цитирует певицу «7Дней.ru».

«В этом смысле мне нужен мужчина, но именно в этом», — уточнила она.