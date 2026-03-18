«Вылетают плечи, бёдра»: Гагарина честно рассказала, чем артисты платят за шоу
Полина Гагарина откровенно высказалась о закулисье масштабных концертов и шоу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певицы, вопреки ожиданиям, такие выступления не приносят артистам значительной прибыли — напротив, требуют серьёзных финансовых вложений и сильно бьют по здоровью.
На пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ 2026» Гагарина призналась, что подготовка и проведение шоу связаны с огромными затратами и физическим износом. Артисты, по её словам, нередко сталкиваются с травмами — страдают суставы и связки, случаются вывихи, но, несмотря на это, они продолжают выходить на сцену.
Певица подчеркнула, что всё это делается ради зрителей — чтобы удивлять и вдохновлять публику, даже несмотря на сложности.
Её слова поддержала и Zivert, которая ранее дважды брала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем. Тем не менее артистка уверена: любые испытания в итоге идут на пользу.
