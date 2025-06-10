Николай Василенко рассекретил роман с Жанной Фриске в начале 2000-х
Предприниматель Николай Василенко заявил, что встречался с Жанной Фриске
Предприниматель Николай Василенко рассказал о романтических отношениях с Жанной Фриске в начале 2000-х годов.
Никуленко и Фриске впервые встретились в Сочи. Исполнительница хита «А на море белый песок» выступала в клубе, где был представлен продукт ресторатора. Кстати, долгих ухаживаний не было, пара быстро сблизилась.
«Она классная, она меня удивила. Мы друг друга удивили тем, что у нас первые сутки-двое была просто человеческая симпатия», — откровенничал Василенко в беседе с Forbes.
Ранее Лолита Милявская призналась, что в смерть певицы не может поверить до сих пор.
Напомним, что Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Артистка много лет боролась с тяжелой формой рака головного мозга — глиобластомой. Из-за этого же заболевания в прошлом году скончалась актриса Анастасия Заворотнюк.