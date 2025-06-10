Николай Василенко рассекретил роман с Жанной Фриске в начале 2000-х

10 июня 2025, 17:44

Предприниматель Николай Василенко заявил, что встречался с Жанной Фриске

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко)

Предприниматель Николай Василенко рассказал о романтических отношениях с Жанной Фриске в начале 2000-х годов.





Никуленко и Фриске впервые встретились в Сочи. Исполнительница хита «А на море белый песок» выступала в клубе, где был представлен продукт ресторатора. Кстати, долгих ухаживаний не было, пара быстро сблизилась.





«Она классная, она меня удивила. Мы друг друга удивили тем, что у нас первые сутки-двое была просто человеческая симпатия», — откровенничал Василенко в беседе с Forbes.