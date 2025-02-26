«Давно и без пиара помогает Белгороду»: Ксения Собчак заступилась за Лолиту

Лолита Милявская (Фото Телеграм @lolitamilyavskaya)
Участники скандальной «голой вечеринки» продолжают ловить шлейф негатива, хотя уже даже сам клуб, где она проходила, давно не работает. Пожалуй, самую высокую цену за необдуманное посещение сомнительного мероприятия заплатила певица Лолита Милявская.
Различные общественные организации и активисты продолжают добиваться отмены её выступлений, обвиняют её во всех смертных грехах и выставляют чуть ли не врагом всего «разумного, доброго и вечного», пишет StarHit. Это вызывает возмущение не только у самой артистки и её поклонников, но и у многих других публичных персон.
По словам непримиримых активистов, представляющих объединения типа военно-патриотического клуба «Друзья Чебурашки» (реально существующая организация - прим. ред.), Лолита является чуть ли не врагом России, раз засветилась на том скандальном мероприятии. Певица напоминает, что она она из первых поехала выступать с концертами в Донецк и Луганск.
Но подобные откровения не избавляли певицу от всё новых проблем и нападок. За 61-летнюю артистку заступилась журналистка Ксения Собчак. Телеведущую возмутило, что люди сочли недостаточными публичные и искренние извинения Лолиты.
Журналистка поделилась рассказом о том, что звезда давно сотрудничает с белгородской организацией «Скорая молодежная помощь», никогда не отказывает в поддержке волонтёрам и «зачастую сама проявляет инициативу». Когда руководитель спросил у Лолиты, мол, давайте расскажем о вашей работе в правительстве, она отказалась.
Собчак, которая сама занимается благотворительностью в Белгородской области, подтвердила: Лолита и сейчас продолжает помогать людям, никак это не афишируя, наоборот, избегая огласки.
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По словам непримиримых активистов, представляющих объединения типа военно-патриотического клуба «Друзья Чебурашки» (реально существующая организация - прим. ред.), Лолита является чуть ли не врагом России, раз засветилась на том скандальном мероприятии. Певица напоминает, что она она из первых поехала выступать с концертами в Донецк и Луганск.
«Я пела, а взрослые мужики плакали. После концерта они рассказывали мне про боевые действия и про тот ужас, который они пережили, их семьи тоже. Я про это все писала. Разве вам это было интересно? Откуда такое желание видеть людей раздавленными, спившимися?» — удивлялась она.
Но подобные откровения не избавляли певицу от всё новых проблем и нападок. За 61-летнюю артистку заступилась журналистка Ксения Собчак. Телеведущую возмутило, что люди сочли недостаточными публичные и искренние извинения Лолиты.
«Сколько можно еще искать „врагов“ и пятую колонну? Это же превратилось просто в зачистку конкурентов и бесконечное параноидальное выискивание „кто же еще враг“. Зачем устраивать это все?» — вопрошала медийная блондинка.
Журналистка поделилась рассказом о том, что звезда давно сотрудничает с белгородской организацией «Скорая молодежная помощь», никогда не отказывает в поддержке волонтёрам и «зачастую сама проявляет инициативу». Когда руководитель спросил у Лолиты, мол, давайте расскажем о вашей работе в правительстве, она отказалась.
«Зачем? Я же не для репутации этим занимаюсь», — отвечала певица.
Собчак, которая сама занимается благотворительностью в Белгородской области, подтвердила: Лолита и сейчас продолжает помогать людям, никак это не афишируя, наоборот, избегая огласки.
«Про Лолиту — подтверждаю! Многократно сама выходила на нас и помогала людям. Тихо, без всякого пиара. Лично все смотрела, контролировала. И всегда видно, что делает все искренне и от души!» — сказала журналистка.
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Александр Бойцов