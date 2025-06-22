«Москва — агрессивная среда»: Лолита Милявская о нежелании дочери жить в России

22 июня 2025, 15:26

Певица Лолита Милявская объяснила, почему ее дочь Ева не хочет жить в России

Лолита Милявская (Фото: Телеграм/lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская рассказала, почему ее 26-летняя дочь Ева предпочитает жить в Болгарии, а не в России. Подробности стали известны в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.







«Москва — агрессивная для нее среда, здесь очень быстрый темп жизни. Для нее это пока невозможно», — считает певица.

«После этого стресса мы отходили в течение полугода очень тяжело. И сейчас мне психолог сказал: не трогайте ребенка. Ей там хорошо, это ее среда», — пояснила исполнительница хита «На Титанике».