«Москва — агрессивная среда»: Лолита Милявская о нежелании дочери жить в России
Певица Лолита Милявская объяснила, почему ее дочь Ева не хочет жить в России
Лолита Милявская рассказала, почему ее 26-летняя дочь Ева предпочитает жить в Болгарии, а не в России. Подробности стали известны в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
«Москва — агрессивная для нее среда, здесь очень быстрый темп жизни. Для нее это пока невозможно», — считает певица.Вполне возможно, что она подразумевала неподходящие условия для наследницы с синдромом Аспергера. При таком расстройстве человек испытывает трудности в общении с незнакомыми людьми.
Артистка также вспомнила стрессовую ситуацию трехлетней давности, когда девушку вывозили из Киева. По ее словам, спокойный ритм жизни в балканском государстве лучше подходит дочери.
«После этого стресса мы отходили в течение полугода очень тяжело. И сейчас мне психолог сказал: не трогайте ребенка. Ей там хорошо, это ее среда», — пояснила исполнительница хита «На Титанике».Ранее поклонники засомневались в кровном родстве Лолиты и Евы. Слухи об удочерении возникли после откровений одной пользовательницы.