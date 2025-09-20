Юлия Проскурякова рассказала, почему не выбрала элитную школу для дочери

20 сентября 2025, 19:04

Жена Игоря Николаева объяснила, почему дочери важно учиться в обычной школе

Игорь Николаев с женой и дочерью (Фото: Telegram / @igornikolaev_music)

Певица Юлия Проскурякова, супруга композитора Игоря Николаева, объяснила, почему их девятилетняя дочь Вероника посещает обычную школу, а не учебное заведение с особым статусом. В беседе на шоу «Ваша Наташа» артистка поделилась своими взглядами на воспитание и образование.