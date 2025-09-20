Юлия Проскурякова рассказала, почему не выбрала элитную школу для дочери
Певица Юлия Проскурякова, супруга композитора Игоря Николаева, объяснила, почему их девятилетняя дочь Вероника посещает обычную школу, а не учебное заведение с особым статусом. В беседе на шоу «Ваша Наташа» артистка поделилась своими взглядами на воспитание и образование.
По словам Проскуряковой, ей важно, чтобы ребёнок рос в реальной социальной среде, без изоляции и лишнего пафоса. Она считает, что дочь должна общаться с самыми разными детьми, а не только с теми, «у кого есть 16-й айфон и знаменитый папа».
Юлия также подчеркнула, что стремится воспитать в дочери чувство равенства и уважения к другим. По её мнению, ребёнок не должен ощущать себя особенной лишь из-за статуса родителей, а школьная среда должна быть живой и разнообразной.
