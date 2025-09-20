Ольга Бузова рассказала о проблемах со сном на фоне стресса

20 сентября 2025, 18:36

Ольга Бузова призналась, что бессонница стала для неё настоящим испытанием

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Певица и телеведущая Ольга Бузова откровенно рассказала своим подписчикам о проблемах со здоровьем. По словам артистки, в последнее время она страдает от бессонницы, причиной которой стало сильное нервное напряжение.





В соцсетях Бузова призналась, что не могла уснуть, несмотря на усталость.





«Мне кажется, я сейчас просто лицо бессонницы», — отметила она, добавив, что бессонные ночи стали для неё настоящим испытанием.