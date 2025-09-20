Достижения.рф

Ольга Бузова рассказала о проблемах со сном на фоне стресса

Ольга Бузова призналась, что бессонница стала для неё настоящим испытанием
Певица и телеведущая Ольга Бузова откровенно рассказала своим подписчикам о проблемах со здоровьем. По словам артистки, в последнее время она страдает от бессонницы, причиной которой стало сильное нервное напряжение.



В соцсетях Бузова призналась, что не могла уснуть, несмотря на усталость.

«Мне кажется, я сейчас просто лицо бессонницы», — отметила она, добавив, что бессонные ночи стали для неё настоящим испытанием.
Несмотря на недосып и общее переутомление, звезда не стала отменять дела — всю ночь она провела за организацией поездки: покупала билеты и занималась сборами. Сейчас, по её словам, ей остаётся только добраться до дома и успеть на рейс.
