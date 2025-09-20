«Почва ушла из-под ног»: Данила Поперечный* высказался о статусе иноагента

20 сентября 2025, 18:25

Данила Поперечный* рассказал о сложностях адаптации к жизни в США

Данила Поперечный* (Фото: Instagram** @spoontamer)

Комик Данила Поперечный* рассказал о жизни в США после переезда в марте 2022 года. Видео с рассказом он опубликовал на своём YouTube-канале.





Поперечный* отметил, что за три года эмиграции ему до сих пор сложно строить долгосрочные планы. Однако ситуация постепенно налаживается. Юморист сказал, что теперь ему проще ориентироваться в обстоятельствах, а горизонт планирования понемногу расширяется.



Он прокомментировал статус иностранного агента. Комик признался, что сначала не понимал последствий этого решения, но теперь всё осознал.

«Когда меня назначили иноагентом, то первое время я не понимал, что это значит. Почва ушла из-под ног. Но сейчас осознал: «Назначили и назначили. Я не стал от этого настоящим иноагентом. Жизнь продолжается», — пояснил блогер.

