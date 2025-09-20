«Почва ушла из-под ног»: Данила Поперечный* высказался о статусе иноагента
Данила Поперечный* рассказал о сложностях адаптации к жизни в США
Комик Данила Поперечный* рассказал о жизни в США после переезда в марте 2022 года. Видео с рассказом он опубликовал на своём YouTube-канале.
Поперечный* отметил, что за три года эмиграции ему до сих пор сложно строить долгосрочные планы. Однако ситуация постепенно налаживается. Юморист сказал, что теперь ему проще ориентироваться в обстоятельствах, а горизонт планирования понемногу расширяется.
Он прокомментировал статус иностранного агента. Комик признался, что сначала не понимал последствий этого решения, но теперь всё осознал.
«Когда меня назначили иноагентом, то первое время я не понимал, что это значит. Почва ушла из-под ног. Но сейчас осознал: «Назначили и назначили. Я не стал от этого настоящим иноагентом. Жизнь продолжается», — пояснил блогер.Поперечный* переехал в США с женой. Он предупредил, что жизнь там дорогая.