Аглая Тарасова прибыла на второе заседание по делу о контрабанде наркотиков

26 ноября 2025, 13:57

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Актриса Аглая Тарасова прибыла в суд, где сегодня состоится второе заседание по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».