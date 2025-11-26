Аглая Тарасова прибыла на второе заседание по делу о контрабанде наркотиков
Актриса Аглая Тарасова прибыла в суд, где сегодня состоится второе заседание по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».
В суд артистка явилась вместе со своей матерью, актрисой Ксенией Раппопорт. Заседание пройдет в в Домодедовском суде Подмосковья.
Напомним, в сентябре Тарасову задержали в Домодедове с вейпом, заправленным маслом гашиша. За это актрисе грозит до семи лет лишения свободы.
Суд проходит под усиленной охраной, присутствуют представители правоохранительных органов и журналисты. Дальнейшие показания и решения будут зависеть от результатов допроса свидетелей.
