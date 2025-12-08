Достижения.рф

Сын Гуфа и Айзы-Лилуны Ай удивил Сеть: повзрослевший Сэм стал настоящим красавчиком

Фанаты восхитились внешностью подросшего сына Айзы-Лилуны Ай и Гуфа
Сын Айзы-Лилуны Ай и Гуфа Сэм (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай поделилась в своих соцсетях свежими кадрами своего старшего сына Сэма, рождённого в отношениях с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым).



На новых фото 15-летний Сэм предстал в модном луке: широкие джинсы, лонгслив нежно-бирюзового оттенка, солнцезащитные очки в коричневой оправе и большая кожаная сумка, которая стала заметным акцентом образа.

Публикацию Айза сопроводила подписью «Сделано с любовью» и добавила сердечко-эмодзи.

Подписчики моментально отреагировали: многие отметили, насколько повзрослел и похорошел наследник звёздной пары. В комментариях посыпались комплименты: «Красавчик», «Хорошего парня вырастила» и другие.

Софья Метелева

