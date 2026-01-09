Достижения.рф

«Мне простительно»: Никита Пресняков сделал неожиданное признание о здоровье

Музыкант Никита Пресняков заявил, что ошибки в словах связаны с СДВГ
Никита Пресняков (Фото: Instagram* @npresnyakov)

Певец Никита Пресняков рассказал в личном блоге о диагнозе СДВГ. Он объяснил, что это состояние влияет на его способность концентрироваться.



Музыкант опубликовал видео, где прокомментировал ошибки в написании английских слов. Пресняков заявил, что знает правильное написание, но синдром дефицита внимания и гиперактивности иногда мешает ему сосредоточиться.

«Я знаю, как правильно пишется! Но у меня СДВГ, мне простительно. Писать неправильно слова — это моя фишечка», — заявил Никита.
При этом певец продолжает вести активный образ жизни, совмещая общение с друзьями и время в одиночестве.

