«Мне простительно»: Никита Пресняков сделал неожиданное признание о здоровье

09 января 2026, 14:09

Музыкант Никита Пресняков заявил, что ошибки в словах связаны с СДВГ

Никита Пресняков (Фото: Instagram* @npresnyakov)

Певец Никита Пресняков рассказал в личном блоге о диагнозе СДВГ. Он объяснил, что это состояние влияет на его способность концентрироваться.





Музыкант опубликовал видео, где прокомментировал ошибки в написании английских слов. Пресняков заявил, что знает правильное написание, но синдром дефицита внимания и гиперактивности иногда мешает ему сосредоточиться.

«Я знаю, как правильно пишется! Но у меня СДВГ, мне простительно. Писать неправильно слова — это моя фишечка», — заявил Никита.