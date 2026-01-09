«Мне простительно»: Никита Пресняков сделал неожиданное признание о здоровье
Музыкант Никита Пресняков заявил, что ошибки в словах связаны с СДВГ
Певец Никита Пресняков рассказал в личном блоге о диагнозе СДВГ. Он объяснил, что это состояние влияет на его способность концентрироваться.
Музыкант опубликовал видео, где прокомментировал ошибки в написании английских слов. Пресняков заявил, что знает правильное написание, но синдром дефицита внимания и гиперактивности иногда мешает ему сосредоточиться.
«Я знаю, как правильно пишется! Но у меня СДВГ, мне простительно. Писать неправильно слова — это моя фишечка», — заявил Никита.При этом певец продолжает вести активный образ жизни, совмещая общение с друзьями и время в одиночестве.
