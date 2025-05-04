«Ловим прекрасные дни счастья»: Полина Гагарина с дочерью и сыном прилетела в Дубай

Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)
Певица Полина Гагарина прилетела на майские праздники в Дубай. С собой в поездку она взяла сына и дочь.
Исполнительница хита «Спектакль окончен» воспитывает двоих детей. От первого брака, с актером Петром Кисловым, у Гагариной есть сын Андрей. В настоящее время молодому человеку 17 лет. В союзе с фотографом Дмитрием Исхаковым певица родила дочь Мию в 2018-м году.
Полина решила отдохнуть на курорте в Арабских Эмиратах. Звезда прибыла на роскошную виллу в Дубай. Гагарина осталась в восторге от своего путешествия.
Наставница шоу «Голос» показала в соцсетях, как отдыхает на берегу Персидского залива. Полина предстала в розовом сарафане и утемненных очках. Она появилась в ролике без макияжа.
Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)
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Полина решила отдохнуть на курорте в Арабских Эмиратах. Звезда прибыла на роскошную виллу в Дубай. Гагарина осталась в восторге от своего путешествия.
Наставница шоу «Голос» показала в соцсетях, как отдыхает на берегу Персидского залива. Полина предстала в розовом сарафане и утемненных очках. Она появилась в ролике без макияжа.
Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)
«Ловим прекрасные дни счастья — отдыхаем всей семьей на шикарной вилле. Дети довольны, мама тоже! Наслаждаемся каждым моментом. Всем чудесных майских праздников и побольше теплых дней рядом с близкими!» — обратилась к подписчикам артистка.
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Ольга Енгалычева