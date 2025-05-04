«Ловим прекрасные дни счастья»: Полина Гагарина с дочерью и сыном прилетела в Дубай

Вернувшийся в Россию актер Данила Козловский впервые за два года появился на сцене в столице со своим спектаклем. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал выступление артиста и выразил мнение, что публика на мероприятии была подставной. Об этом объявил в своем Телеграм-канале.