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«Отвратна очень многим участникам»: Звезды «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова и Лиза Петрова продолжают конфликт

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Конфликт звезд «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой и Лизы Петровой перешел на прямые оскорбления. Участницы шоу невзлюбили друг друга еще на съемках. Теперь их перепалка продолжается в соцсетях.
Несмотря на завершение сезона, Николь не отошла от неприятных моментов в ходе съемок. Недавно в соцсетях Кузнецова в весьма негативном ключе высказалась о Петровой.

«Божья тварь. Все стабильно. Я человек неконфликтный и ко всем отношусь хорошо, но эта мадам с ее подковерными играми была отвратна очень многим участникам 24 сезона „Битвы экстрасенсов“», — передает слова Николь Starhit.

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Лиза Петрова не стала выжидать момента и практически сразу ответила на реплику Кузнецовой. Экстрасенс обратила внимание на повышенное внимание к своей персоне.

«Ох и долго же я молчала. Год! А ее все кроет и кроет. Вроде счастливая жена и мать, но я ей покоя не даю», — высказалась Петрова.

По мнению Лизы, причиной негатива является не ее поведение на шоу. Все из-за обиды Николь, так как она выбыла из сезона после поражения Петровой в голосовании. Тогда около 100 тысяч зрителей выбрали Лизу, а 40 тысяч проголосовали за Кузнецову, в результате чего последняя покинула сезон.

«Николь, выдыхайте уже. Вас тоже люблю и искренне желаю избавиться от внутренней желчи. Вы ведете своих фанатов за собой. Чему их учите? К чему направляете? Вы же в ответе за их души», — обратилась Лиза к Кузнецовой.

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#шоу
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«Снова почувствовала себя ребенком»: плачущая о проблемах в браке Лера Кудрявцева счастливо отдыхает с мужем в Турции
Лера Кудрявцева отдыхает с мужем в Турции на фоне слухов о разводе
09 мая 2025, 01:36

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram-канал @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает с супругом Игорем Макаровым в Турции. Звезда делится счастливыми фотографиями с мужем, с которым еще в апреле могла развестись.
Поводом для слухов стали заявления Кудрявцевой о том, что она неимоверно устала. Строки были написаны в глубоком отчаянии, хотя и адресат их неизвестен. При этом поклонники предположили, все из-за супруга звезды.

«Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — цитирует Кудрявцеву Starhit.

Одним из поводов такого отчаяния могло стать пристрастие Макарова к алкоголю. Предполагается, что это повлияло на отношения пары.

При этом сейчас Лера выкладывает в соцсети публикации, на которых она счастливо отдыхает с мужем в Турции. На одном из видео супруги прогуливаются по дорожке в парке аттракционов Candyland в Турции. На первый взгляд кажется, что сейчас в их отношениях наступила гармония.

«Пусть даже на пару часов, но снова почувствовать себя ребенком — это было великолепно», — комментирует отдых Кудрявцева.

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#соцсети
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#супруги
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#отношения
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Экс-супруга Гуфа вместе с малолетней дочерью переехала из Москвы в дом у реки
08 мая 2025, 21:38

Юлия Королева (Фото: Инстаграм* @yuliyakorolevaa)

Бывшая жена рэпера Гуфа Юлия Королева рассказала, что приняла важное решение. Девушка покинула столицу.
Юлия разошлась с Гуфом (Алексей Долматов) два года назад. Общая Юлии и рэпера Тина осталась жить с мамой. Королева смогла восстановиться после разрыва с музыкантом, преследовавшего ее и дочь долгое время. Экс-супруги наладили отношения ради наследницы.

Сегодня Юлия призналась, что в ее жизни случилась глобальная перемена. Раньше мама Тины жила в центре российской столицы.

В какой-то момент Королева осознала, что необходимо идти дальше. Бывшая избранница исполнителя хита «Ice Baby» отметила, что уехала из Москвы с дочерью.

«Мы переехали! Рано или поздно любой житель столицы навострит лыжи в сторону загородного чилла. Так сделали и мы. Я люблю город, но как же хорошо, что уже нет необходимости жить в пике шума, пробок, вечно меняющихся реклам. Это желание и этап проходит, так у большинства. Хочется слияния с природой и радость свободы для ребенка», — откровенничала Юлия.

Бывшая жена рэпера показала новое жилище и природные красоты места, где оно располагается.

«Теперь мы живем у реки, в доме, где гуляют утки, поют птицы, невероятно свежий воздух и самое главное — размеренность и тишина. Здесь можно по-настоящему наслаждаться жизнью», — уточнила Королева.

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Прилетевшая на Кубу Ольга Бузова подогрела слухи о романе: «Как приятно»
Отдыхающая на Кубе Ольга Бузова намекнула на новые отношения
08 мая 2025, 21:16

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Поклонники телеведущей Ольги Бузовой счастливы за звезду: певица показала в соцсетях фотографию огромного букета белых роз и намекнула на новый роман.
«Любовь — это когда он отправляет тебе твои любимые белые розы на другой конец земного шара», — написала исполнительница хита «Мало половин» в своем Телеграм-канале.

Фолловеры Бузовой разошлись во мнениях: одни поздравили ведущую шоу «Сокровища императора» с появлением поклонника, другие выразили сомнение в правдивости намеков ухажера.

Фото: Телеграм @byzovahouse


В другой соцсети Ольга опубликовала пару эмоциональных видео с букетом от неизвестного поклонника. На фоне Бузова включила композицию Жени Трофимова «Самолеты». Строки из этой же песни были в записке, спрятанной в букете.

«Как приятно. Вот такой у меня вечерочек», — отметила телеведущая.

Ранее Ольга Бузова сообщила, что надолго покинула РФ. Накануне она устроила прощальную вечеринку с близкими.

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Дана Борисова задолжала ФНС 120 тысяч рублей из-за имущества
08 мая 2025, 18:08

Дана Борисова (Фото: Telegram @danaborisova76)

Телеведущая Дана Борисова задолжала налоговой 120 тысяч рублей из-за имущества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что задолженность не помешала звезде приобрести элитную недвижимость в Москве. В прошлом году суд взыскал с Борисовой долги за коммунальные услуги и микрозаймы. Но теперь выяснилось, что у неё появился новый связанный с имуществом долг перед ФНС в размере 121 тысячи рублей.

Борисова владеет квартирой на Рязанском проспекте в Москве, ещё одной квартирой в элитном ЖК с видом на Москву-реку, а также дачей в Щапово. Журналисты попросили телезвезду прокомментировать долги, однако она отказалась говорить на эту тему.

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#долги
#фнс
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Сгорбленную Пугачёву впервые за полгода засняли в компании Орбакайте на Кипре
08 мая 2025, 17:56

Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певицу Аллу Пугачёву впервые за полгода засняли вместе с дочерью Кристиной Орбакайте. Издание «7Дней.ru» пишет, что артистка была очень сгорбленной и с уставшим видом.
Поклонники сфотографировали исполнительницу хита «Арлекино» во время прогулки по набережной Лимасола. Певица предстала в белых брюках, кардигане и с пышной причёской, очень напоминающей парик. Рядом с Примадонной шли Кристина с супругом Михаилом Земцовым, дочь Пугачёвой Лиза Галкина и племянница Клавдия.

Одному из фанатов удалось сделать селфи с Пугачёвой. Артистка согласилась, но на снимке она выглядела уставшей. Известно, что в последнее время она часто жалуется на здоровье.

Напомним, что Орбакайте прилетела из США на Кипр не только ради проведения времени с мамой. Артистка 8 мая даст концерт, на котором исполнит свои песни.

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