«Отвратна очень многим участникам»: Звезды «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова и Лиза Петрова продолжают конфликт

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Конфликт звезд «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой и Лизы Петровой перешел на прямые оскорбления. Участницы шоу невзлюбили друг друга еще на съемках. Теперь их перепалка продолжается в соцсетях.
Несмотря на завершение сезона, Николь не отошла от неприятных моментов в ходе съемок. Недавно в соцсетях Кузнецова в весьма негативном ключе высказалась о Петровой.
Лиза Петрова не стала выжидать момента и практически сразу ответила на реплику Кузнецовой. Экстрасенс обратила внимание на повышенное внимание к своей персоне.
По мнению Лизы, причиной негатива является не ее поведение на шоу. Все из-за обиды Николь, так как она выбыла из сезона после поражения Петровой в голосовании. Тогда около 100 тысяч зрителей выбрали Лизу, а 40 тысяч проголосовали за Кузнецову, в результате чего последняя покинула сезон.
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«Божья тварь. Все стабильно. Я человек неконфликтный и ко всем отношусь хорошо, но эта мадам с ее подковерными играми была отвратна очень многим участникам 24 сезона „Битвы экстрасенсов“», — передает слова Николь Starhit.
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Лиза Петрова не стала выжидать момента и практически сразу ответила на реплику Кузнецовой. Экстрасенс обратила внимание на повышенное внимание к своей персоне.
«Ох и долго же я молчала. Год! А ее все кроет и кроет. Вроде счастливая жена и мать, но я ей покоя не даю», — высказалась Петрова.
По мнению Лизы, причиной негатива является не ее поведение на шоу. Все из-за обиды Николь, так как она выбыла из сезона после поражения Петровой в голосовании. Тогда около 100 тысяч зрителей выбрали Лизу, а 40 тысяч проголосовали за Кузнецову, в результате чего последняя покинула сезон.
«Николь, выдыхайте уже. Вас тоже люблю и искренне желаю избавиться от внутренней желчи. Вы ведете своих фанатов за собой. Чему их учите? К чему направляете? Вы же в ответе за их души», — обратилась Лиза к Кузнецовой.
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Иван Мусатов