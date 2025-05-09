«Снова почувствовала себя ребенком»: плачущая о проблемах в браке Лера Кудрявцева счастливо отдыхает с мужем в Турции

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram-канал @lerakudryavtseva)
Телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает с супругом Игорем Макаровым в Турции. Звезда делится счастливыми фотографиями с мужем, с которым еще в апреле могла развестись.
Поводом для слухов стали заявления Кудрявцевой о том, что она неимоверно устала. Строки были написаны в глубоком отчаянии, хотя и адресат их неизвестен. При этом поклонники предположили, все из-за супруга звезды.
Одним из поводов такого отчаяния могло стать пристрастие Макарова к алкоголю. Предполагается, что это повлияло на отношения пары.
При этом сейчас Лера выкладывает в соцсети публикации, на которых она счастливо отдыхает с мужем в Турции. На одном из видео супруги прогуливаются по дорожке в парке аттракционов Candyland в Турции. На первый взгляд кажется, что сейчас в их отношениях наступила гармония.
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«Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — цитирует Кудрявцеву Starhit.
Одним из поводов такого отчаяния могло стать пристрастие Макарова к алкоголю. Предполагается, что это повлияло на отношения пары.
При этом сейчас Лера выкладывает в соцсети публикации, на которых она счастливо отдыхает с мужем в Турции. На одном из видео супруги прогуливаются по дорожке в парке аттракционов Candyland в Турции. На первый взгляд кажется, что сейчас в их отношениях наступила гармония.
«Пусть даже на пару часов, но снова почувствовать себя ребенком — это было великолепно», — комментирует отдых Кудрявцева.
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Иван Мусатов