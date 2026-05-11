Лоза предложил властям США показать настоящего инопланетянина
Юрий Лоза назвал пиар-акцией рассекреченные ФБР материалы об инопланетянах
Рассекреченные ФБР файлы об НЛО и инопланетянах являются не более чем пиар-акцией. Такое мнение выразил композитор и певец Юрий Лоза в беседе с «Газетой.Ru».
Он также предложил властям США показать миру реального пришельца. Артист отметил, что человечество многого не знает и о многом лишь догадывается, а на догадках строится множество теорий и фальсификаций.
«Можно опубликовывать любые сенсационные материалы о чем угодно, но пока не будет конкретных доказательств, все это — просто пиар. Вот покажут нам реального инопланетянина, тогда и поговорим», — заключил он.Ранее ФБР рассекретило файлы, в которых содержатся свидетельства о НЛО и существах маленького роста. В отчете от октября 1966 года говорится об объектах, которые бесшумно зависали в воздухе, быстро набирали скорость и вызывали сбои в работе электромагнитного оборудования.
Свидетели утверждали, что видели членов экипажа ростом от 107 до 122 см, одетых в подобие скафандров и шлемов. Также в документах упоминаются предполагаемые обломки летающих тарелок, которые были выполнены якобы из неизвестного металла.