Лоза предложил властям США показать настоящего инопланетянина

11 мая 2026, 15:22

Юрий Лоза назвал пиар-акцией рассекреченные ФБР материалы об инопланетянах

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Рассекреченные ФБР файлы об НЛО и инопланетянах являются не более чем пиар-акцией. Такое мнение выразил композитор и певец Юрий Лоза в беседе с «Газетой.Ru».





Он также предложил властям США показать миру реального пришельца. Артист отметил, что человечество многого не знает и о многом лишь догадывается, а на догадках строится множество теорий и фальсификаций.

«Можно опубликовывать любые сенсационные материалы о чем угодно, но пока не будет конкретных доказательств, все это — просто пиар. Вот покажут нам реального инопланетянина, тогда и поговорим», — заключил он.