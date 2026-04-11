Юрий Лоза усомнился в подлинности снимков круглой Земли
Юрий Лоза заявил, что снимки круглой Земли от NASA сгенерировал ИИ
Российский певец и композитор Юрий Лоза усомнился в подлинности снимков круглой Земли, опубликованных NASA. Своим мнением он поделился в соцсетях.
Артист считает, что такие качественные мистификации мог сгенерировать искусственный интеллект. По его словам, нейросеть способна создавать реалистичные 3D-изображения с движением и пением, и сделать подобное фото для нее не проблема.
«Уж фотку нашей планеты слепить для нее — сущая безделица», — написал Лоза.Он добавил, что его больше волнует другой вопрос: как астронавты обходятся в космосе без туалета. Музыкант признался, что не может представить ведро с крышкой в современной ракете, даже если подключит все свое воображение.