11 апреля 2026, 17:23

Юрий Лоза заявил, что снимки круглой Земли от NASA сгенерировал ИИ

Российский певец и композитор Юрий Лоза усомнился в подлинности снимков круглой Земли, опубликованных NASA. Своим мнением он поделился в соцсетях.





Артист считает, что такие качественные мистификации мог сгенерировать искусственный интеллект. По его словам, нейросеть способна создавать реалистичные 3D-изображения с движением и пением, и сделать подобное фото для нее не проблема.

«Уж фотку нашей планеты слепить для нее — сущая безделица», — написал Лоза.