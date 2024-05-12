Стал известен победитель «Евровидения-2024»

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Представитель Швейцарии Nemo с композицией The Code победил в финале 68-го музыкального конкурса «Евровидение-2024», который прошел в субботу 11 мая в шведском Мальме. Трансляция мероприятия велась на официальном канале конкурса на YouTube.
Победитель конкурса Немо Меттлер набрал 591 балл, а хорватский певец Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) занял второе место с 547 баллами. Украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona закрыли тройку лидеров с 453 баллами.
Ранее стало известно о дисквалификации участника «Евровидения-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost).
Финал музыкального конкурса «Евровидение-2024» проходит 11 мая в южном шведском городе Мальме. В этом городе конкурс проводится уже в третий раз. Россия была дисквалифицирована от участия в конкурсе 2022 года в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине.
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Ранее стало известно о дисквалификации участника «Евровидения-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost).
Финал музыкального конкурса «Евровидение-2024» проходит 11 мая в южном шведском городе Мальме. В этом городе конкурс проводится уже в третий раз. Россия была дисквалифицирована от участия в конкурсе 2022 года в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине.
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Александр Климов