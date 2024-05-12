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Стал известен победитель «Евровидения-2024»

Участник от Швейцарии Nemo одержал победу на «Евровидении-2024» в Мальме
12 мая 2024, 01:55
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Представитель Швейцарии Nemo с композицией The Code победил в финале 68-го музыкального конкурса «Евровидение-2024», который прошел в субботу 11 мая в шведском Мальме. Трансляция мероприятия велась на официальном канале конкурса на YouTube.
Победитель конкурса Немо Меттлер набрал 591 балл, а хорватский певец Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) занял второе место с 547 баллами. Украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona закрыли тройку лидеров с 453 баллами.

Ранее стало известно о дисквалификации участника «Евровидения-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost).



Финал музыкального конкурса «Евровидение-2024» проходит 11 мая в южном шведском городе Мальме. В этом городе конкурс проводится уже в третий раз. Россия была дисквалифицирована от участия в конкурсе 2022 года в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Участницу от Израиля освистали во время финала «Евровидения-2024»

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#россия
Участницу от Израиля освистали во время финала «Евровидения-2024»
12 мая 2024, 01:22

Фото: iStock/Zeferli

Израильскую певицу Эден Голан освистали в финале конкурса «Евровидение-2024», сообщает британское издание The Mirror.
Отмечается, что Голан освистали, как только она вышла на сцену. Ропот продолжался на протяжении всего исполнения песни. Также Голан воспрепятствовали провести генеральную репетицию 9 мая.

«Я стою на этой сцене с огромной гордостью. Горжусь нашей песней и тяжелой работой, которую мы вложили в нее. Горжусь своей страной и ее жителями», – отреагировала на инцидент Голан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала финал конкурса «Евровидение», прошедший в Швеции. По ее словам, соревнование «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».

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Певца из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за таинственного инцидента

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#евровидение
#израиль
#мария захарова
#швеция
#репетиция
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Певца из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за таинственного инцидента
Голландца Йоста Кляйна отстранили от «Евровидения» после скандала
11 мая 2024, 09:54

Фото: iStock/Sonate

Голландца Йоста Кляйна отстранили от участия в шоу жюри Евровидения из-за таинственного инцидента. Об этом информирует Телерадиовещательная корпорация Нидерландов (NOS).
Какой именно поступок привел к отстранению Кляйна, в настоящее время остается неизвестным. Уточняется, что Европейский вещательный союз (EBU) начал расследование в отношении певца.

По информации источника SVT, исполнитель вступил в ожесточенный спор с одним из фотографов.

Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в шведском городе Мальме. Полуфиналы транслировались 7 и 9 мая. Финальный концерт состоится в субботу, 11 мая.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против запрета «Евровидения», поскольку подобные меры лишь усиливают желание людей сделать наоборот, лишь провоцируют повышенный интерес.

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Депутат Хамзаев объяснил, почему не надо запрещать «Евровидение»
#конкурс
#концерт
#посол
#меры
#евровидение
#расследование
#депутат
#рф
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Продюсер Рудченко объяснил нелюбовь западных музыкантов к России
08 мая 2024, 22:00

Фото: iStock/Cesare Ferrari

Продюсер Павел Рудченко объяснил нелюбовь западных музыкантов к нашей стране её большими территориями.
По его мнению, западным звёздам неудобно гастролировать по необъятной России.

«Западным звёздам всегда не очень интересно было гастролировать в России, для них РФ — как определенный аппендикс. Если в Европе гастроли проходили кучно, то Россия — огромная, сложно перемещаться, не горели особым желанием выступить в России», — пояснил в беседе с NEWS.ru Рудченко.

До этого сообщалось, что рэп-исполнитель Канье Уэста намерен дать концерт в Москве в свой день рождения, 8 июня. Позже эту информацию опровергли.

Также Канье Уэст планировал построить собственный город. Музыкант не раскрывал, в какой стране хочет построить новый город, но рассказал, что он будет называться DROAM.

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#россия
#концерт
#рэп
#музыкант
#селебрити
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Актёр, пародист и телеведущий Аскаров госпитализирован в московскую клинику
08 мая 2024, 13:14

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Известный российский эстрадный артист, актёр театра и кино, юморист, пародист и телеведущий Юрий Аскаров госпитализирован в одну из московских клиник. Врачи подозревают у него пневмонию.
На плохое самочувствие 47-летний эстрадный артист и конферансье пожаловался накануне, 7 мая. У него были симптомы острой вирусной респираторной инфекции. Врачи заподозрили у Аскарова воспаление лёгких и госпитализировали его в инфекционное отделение. Сейчас ему проводят полный комплекс обследований.

Юрий Аскаров родился 1 февраля 1977 года в городе Канске Красноярского края. Окончил ГИТИС (мастерская Б. С. Брунова и О. Ф. Марусева). Является выпускником Эстрадно-циркового училища. В качестве конферансье вёл концерты Рианны, Тото Кутуньо, Патрисии Каас, Адриано Челентано, Деми Мур, Эштона Кутчера и других российских и зарубежных артистов. Постоянный участник «Аншлага» и «Субботнего вечера». Снимался в нескольких отечественных фильмах и сериалах.

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#актёр
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Депутат Хамзаев объяснил, почему не надо запрещать «Евровидение»
Депутат Хамзаев: Запреты вызывают обратную реакцию
07 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/Zeferli

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против запрета «Евровидения», поскольку подобные меры лишь усиливают желание людей сделать наоборот, лишь провоцируют повышенный интерес.
При этом Хамзаев заявил о необходимости игнорировать конкурс.

«Если запрещать, то это желание смотреть у людей начинает вырабатываться, идёт обратная реакция. Надо просто проигнорировать. Это бессмысленное явление с учётом их неадекватного поведения и отношения к нам. Это их шоу, но без России такие мероприятия неинтересны. В целом, надо спокойно к этому относиться с учетом их оголтелого русофобского фактора», – пояснил в беседе с Газета.ру Хамзаев.

Он отметил, что для людей в обыденной жизни «Евровидение» не имеет огромного значения, а что касается участия нашей страны – то у нас, по словам депутата, есть и свои талантливые исполнители, хиты, конкурсы и концерты.

Ранее музыканты из Финляндии собирали подписи за исключение Израиля из числа участников конкурса Евровидение-2024.

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#израиль
#музыканты
#мероприятия
#шоу
#евровидение
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Прохор Шаляпин назвал Пугачеву «наглой теткой» и призвал забыть о ней
07 мая 2024, 19:26

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский певец Прохор Шаляпин призвал забыть об эстрадной исполнительнице Алле Пугачевой. Об этом он сообщил в беседе с Teleprogramma.pro.
Шаляпин также назвал примадонну «наглой теткой». По мнению артиста, не нужно так много говорить о Пугачевой.

Он добавил, что у него вызывает омерзение попытки привлечь внимание к певице в средствах массовой информации. Шаляпин заключил, что ее следует оставить в покое.

Напомним, после начала специальной военной операции Алла Пугачева вместе с супругом и детьми покинула Россию и уехала в Израиль.

Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте бесплатно споет в Кремлевском дворце в День защиты детей 1 июня.

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#израиль
#певица
#алла пугачёва
#развод
#операции
#шоу-бизнес
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«Согласна и за бесплатно»: Орбакайте просится назад на российскую сцену на любых условиях
Mash: певица Орбакайте выступит на концерте в Кремлевском дворце бесплатно
07 мая 2024, 09:59

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Певица Кристина Орбакайте бесплатно споет в Кремлевском дворце в День защиты детей 1 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что певица исполнит песню своей матери Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет» на благотворительном фестивале. По информации источника, переговоры с исполнительницей велись еще несколько месяцев назад, и только сейчас удалось достигнуть соглашения.

Орбакайте согласилась принять предложение от организатора фестиваля Вячеслава Шаинского, а также отказалась от гонорара, который ранее составлял более пяти миллионов рублей. Певица выступит на концерте предпоследней.

Помимо Орбакайте на сцену должны выйти Лариса Долина, Дима Билан, Анита Цой и другие звезды.

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#сша
#певица
#переговоры
#кремль
#концерт
#алла пугачёва
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Музкритик Бабичев предрёк скорое появление преемницы Пугачёвой
06 мая 2024, 22:57

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Музыкальный критик Евгений Бабичев высказал предположение о том, что в российском шоу-бизнесе в ближайшее время может появится преемница Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой, которая займёт ее место.
При этом, по его мнению, произойдёт это без участия и помощи самой Пугачёвой.

«Возможно, преемница Пугачевой появится, но точно не по воле самой Пугачевой. Я не верю, что сейчас Пугачева что-то может решить. Это тяжело на расстоянии. Уверен, что она не очень понимает, кто её друг, кто враг, позиции сильно пошатнулись. Преемница, яркая певица появится в ближайшее время. Но сомневаюсь, что в этом поможет талант-шоу, в том числе «Голос», — поделился в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Ранее сообщалось, что дочь Аллы Пугачёвой, российская певица Кристина Орбакайте, которая дважды уезжала из страны в США, намерена снова вернуться, чтобы зарабатывать на закрытых концертах. Стоимость выступления Орбакайте увеличилась с 4,5 до 5,5 млн рублей.

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#певица
#страны
#артист
#шоу-бизнес
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Уехавшая в США Кристина Орбакайте хочет вернуться в Россию из-за денег
Орбакайте планирует вернуться в Россию и давать концерты за 5,5 млн рублей
06 мая 2024, 14:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известная российская певица Кристина Орбакайте, которая дважды уезжала из страны в США, намерена снова вернуться, чтобы зарабатывать на закрытых концертах. Стоимость выступления Орбакайте увеличилась с 4,5 до 5,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В настоящее время певица планирует организовать тур по десяти городам США и Канады. До этого Орбакайте может выступить на корпоративах и концертах в России. По словам окружения знаменитости, в американских пабах отсутствует спрос на выступления Орбакайте с ценником 350-450 долларов.

Уточняется, что райдер Орбакайте остался прежним. В него входят люксовые отели, автомобили, охрана и полная конфиденциальность.

Ранее сообщалось, что певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#алла пугачёва
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