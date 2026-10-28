«Ложь на лжи»: Сабина Хайрова резко ответила Клаве Коке на слова о романе с Димой Масленниковым
Клава Кока прокомментировала в интервью Ксении Собчак слухи о том, что якобы увела Диму Масленникова у его бывшей возлюбленной Сабины Хайровой. Певица настаивает, что их роман начался уже после расставания блогера с Сабиной, и подчёркивает: к разрыву пары она не имеет отношения.
Артистка вспомнила, что впервые за долгое время встретила Диму, когда он ещё был вместе с Хайровой. По словам Клавы, тогда она даже почувствовала ревность, а после встречи долго пыталась разобраться в собственных эмоциях. Позже певица уехала в отпуск, и мысли об этой ситуации не отпускали её целый месяц.
Когда Кока вернулась, они с Масленниковым встретились и пообщались по-дружески. Именно тогда, как рассказала артистка, Дима сообщил ей, что больше не состоит в отношениях с Сабиной. Клава подчеркнула, что решение расстаться было личным делом бывшей пары, и она не считает себя причиной их разрыва.
Певица также предположила, что Хайрова могла иначе воспринять последовательность событий. По мнению Клавы, на обиду Сабины могли повлиять песни, посвящённые Масленникову, и слухи о его новом романе. Однако сама Хайрова с такой версией не согласилась и публично ответила на слова артистки.
Сабина заявила, что её неоднократно упоминают в интервью, песнях и публикациях СМИ, хотя сама она не стремится выносить личную жизнь на публику. По её словам, за последние месяцы ей много раз предлагали дать интервью, но она отказывалась. Хайрова также резко отвергла предположения о том, что ей нужен дополнительный хайп, назвав происходящее чередой неправдивых заявлений.
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