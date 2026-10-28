«Ложь на лжи»: Сабина Хайрова резко ответила Клаве Коке на слова о романе с Димой Масленниковым

28 октября 2026, 14:53

Певица Клава Кока отрицает, что увела Диму Масленникова у Сабины Хайровой

Клава Кока и Дима Масленников (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Клава Кока прокомментировала в интервью Ксении Собчак слухи о том, что якобы увела Диму Масленникова у его бывшей возлюбленной Сабины Хайровой. Певица настаивает, что их роман начался уже после расставания блогера с Сабиной, и подчёркивает: к разрыву пары она не имеет отношения.