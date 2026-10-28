«Знала, как сказать правду, чтобы соврать»: Влад Соколовский жёстко ответил Рите Дакоте

28 октября 2026, 14:11

Влад Соколовский прокомментировал покупку квартиры для дочери и старые долги

Влад Соколовский (Фото: Instagram* / @vs20)

Конфликт между Владом Соколовским и Ритой Дакотой в соцсетях разгорается с новой силой. После того как певец публично опроверг заявления бывшей супруги о нерегулярной выплате алиментов, Рита выдвинула новые претензии. На этот раз разногласия коснулись недвижимости, приобретённой во время их брака.





Дакота утверждает, что вклад Соколовского в покупку квартиры для их общей дочери Мии был незначительным. По словам артистки, первоначальный взнос она внесла за счёт денег, полученных от продажи собственной квартиры в Беларуси, а ипотеку выплачивала самостоятельно. Кроме того, Рита заявила, что на момент свадьбы Влад имел крупные долги, которые, как она утверждает, бывшие супруги погашали на деньги, подаренные им на торжество.



В завершение своего обращения певица призвала мужчин ответственно относиться к обеспечению детей после расставания. Она подчеркнула, что алименты должны выплачиваться вовремя, а расходы на здоровье, образование, развитие и одежду ребёнка нельзя игнорировать. Дакота также дала понять, что её прежние дружеские отношения с бывшим мужем закончились после того, как ей стали известны некоторые неприятные факты о нём.



Влад не оставил заявления бывшей супруги без ответа и опубликовал собственную версию событий. Соколовский категорически отверг утверждения о многомиллионных долгах, заявив, что разобрался с финансовыми обязательствами ещё до вступления в брак. По его словам, успехи Риты в карьере также стали результатом совместных усилий, а не исключительно её личных достижений.



Особенно болезненной для артиста оказалась тема квартиры. Влад напомнил, что у них была договорённость: совместно нажитое имущество должно достаться дочери. Он утверждает, что оба много работали над общими проектами и вместе выплачивали ипотеку. Поэтому заявления о том, что он практически не участвовал в приобретении недвижимости, Соколовский считает несправедливыми и оскорбительными.





«Она знала, как сказать правду, чтобы соврать», — заявил певец, обвинив бывшую жену в умении влиять на общественное мнение.