«Знала, как сказать правду, чтобы соврать»: Влад Соколовский жёстко ответил Рите Дакоте
Конфликт между Владом Соколовским и Ритой Дакотой в соцсетях разгорается с новой силой. После того как певец публично опроверг заявления бывшей супруги о нерегулярной выплате алиментов, Рита выдвинула новые претензии. На этот раз разногласия коснулись недвижимости, приобретённой во время их брака.
Дакота утверждает, что вклад Соколовского в покупку квартиры для их общей дочери Мии был незначительным. По словам артистки, первоначальный взнос она внесла за счёт денег, полученных от продажи собственной квартиры в Беларуси, а ипотеку выплачивала самостоятельно. Кроме того, Рита заявила, что на момент свадьбы Влад имел крупные долги, которые, как она утверждает, бывшие супруги погашали на деньги, подаренные им на торжество.
В завершение своего обращения певица призвала мужчин ответственно относиться к обеспечению детей после расставания. Она подчеркнула, что алименты должны выплачиваться вовремя, а расходы на здоровье, образование, развитие и одежду ребёнка нельзя игнорировать. Дакота также дала понять, что её прежние дружеские отношения с бывшим мужем закончились после того, как ей стали известны некоторые неприятные факты о нём.
Влад не оставил заявления бывшей супруги без ответа и опубликовал собственную версию событий. Соколовский категорически отверг утверждения о многомиллионных долгах, заявив, что разобрался с финансовыми обязательствами ещё до вступления в брак. По его словам, успехи Риты в карьере также стали результатом совместных усилий, а не исключительно её личных достижений.
Особенно болезненной для артиста оказалась тема квартиры. Влад напомнил, что у них была договорённость: совместно нажитое имущество должно достаться дочери. Он утверждает, что оба много работали над общими проектами и вместе выплачивали ипотеку. Поэтому заявления о том, что он практически не участвовал в приобретении недвижимости, Соколовский считает несправедливыми и оскорбительными.
«Она знала, как сказать правду, чтобы соврать», — заявил певец, обвинив бывшую жену в умении влиять на общественное мнение.При этом Влад отметил, что уже не удивляется происходящему, но не понимает, как подобные заявления могут делаться без учёта их общей истории.
По мнению Соколовского, нынешнего публичного конфликта можно было избежать, если бы бывшие супруги смогли договориться в личном разговоре. Он утверждает, что неоднократно призывал Риту обсудить спорные вопросы напрямую, а её нынешние высказывания считает провокацией и возможным способом привлечь внимание к новому проекту.