«Наркоманы до конца жизни»: Дана Борисова обвинила Стаса Пьеху в клевете

Дана Борисова (Фото: Телеграм, @danaborisova76)
Телеведущая Дана Борисова обвинила певца Стаса Пьеху в распространении ложной информации о том, что она не избавилась от наркотической зависимости.
Дана рассказала, они со Стасом посещали группу анонимных наркоманов в Москве. У сообщества были определённые правила, которые Борисова нарушала.
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«Выходила в прямые эфиры в соцсетях, что запрещено. Потом меня выгнали. И сразу со стороны Пьехи поползли слухи о том, что я так и не избавилась от зависимости», — заявила Борисова в беседе с Общественной службой новостей.Телеведущая призналась, что она так и не простила Пьеху. Дана подчеркнула, что люди, боровшиеся с наркотической зависимостью, живут в завязке, они остаются наркоманами. Дана добавила, что Стас употреблял тяжёлые препараты, в отличие от неё.
«Мы вынуждены всю жизнь теперь лечиться, а это означает, что и я, и он наркоманы до конца жизни», — отметила Борисова.Ранее телеведущая призналась, что часто вступала в «беспорядочные половые связи» с мужчинами.
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Анастасия Чубина