«Не представляет интереса»: Юлия Михалкова рассказала о своих требованиях к мужчинам

29 июня 2025, 04:46

Юлия Михалкова рассказала о своих требованиях к мужчинам

Юлия Михалкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова является одной из самых загадочных персон коллектива. Девушка не афиширует свою личную жизнь и фанатам остается только догадываться о ее романах. Юлия все-таки приоткрыла завесу тайны и поделилась своими требованиями к мужчинам.







«Мне в мужчине интересен именно мужчина. Его ответственность, порядочность, целеустремленность, желание постоянно расти и развиваться. Да, как правило, такие люди добиваются в жизни успеха, в том числе финансового. Поэтому в моем окружении много обеспеченных людей. Но если, кроме денег, даже фантастически больших, у мужчины ничего нет, для меня он не представляет интереса», — объяснила звезда.

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«Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было».