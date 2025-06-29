«Не представляет интереса»: Юлия Михалкова рассказала о своих требованиях к мужчинам
Юлия Михалкова рассказала о своих требованиях к мужчинам
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова является одной из самых загадочных персон коллектива. Девушка не афиширует свою личную жизнь и фанатам остается только догадываться о ее романах. Юлия все-таки приоткрыла завесу тайны и поделилась своими требованиями к мужчинам.
«Мне в мужчине интересен именно мужчина. Его ответственность, порядочность, целеустремленность, желание постоянно расти и развиваться. Да, как правило, такие люди добиваются в жизни успеха, в том числе финансового. Поэтому в моем окружении много обеспеченных людей. Но если, кроме денег, даже фантастически больших, у мужчины ничего нет, для меня он не представляет интереса», — объяснила звезда.
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Как пишет Starhit, из-за многочисленных тайн личную жизнь Михалковой связывали с участниками «Уральских пельменей». Сама Юлия называет юмористов семьей и отметила, что у нее есть железное правило не заводить романы на работе. Актриса отметила, что больше всего из-за слухов пострадал Дмитрий Брекоткин, но тут Михалкова повторила:
«Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было».
Публика отстала от юмористов и переключилась гадать о новых мужчинах в жизни Юлии. По последним слухам, избранником девушки стал мужчина, который намного младше нее. Михалкова опровергла и это, а рассказать правду о своей личной жизни вновь отказалась.