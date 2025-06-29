«У меня не закрыт гештальт»: Юлия Ковальчук призналась, что мечтает о рождении мальчика
Юлия Ковальчук призналась, что мечтает о рождении мальчика
Экс-солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук призналась, что мечтает о появлении мальчика. Сейчас певица является матерью двоих девочек, которые появились в браке с Алексеем Чумаковым.
Ковальчук стала женой Чумакова еще в 2013 году. С того времени пара живет в гармонии и в новостях не появляется слухов о разладе в их паре. Но так было до недавнего времени. Согласно последним публикациям, в паре случился разлад. При этом Юлия все отвергает и говорит, что у нее с Алексеем по прежнему все отлично.
Ковальчук, напротив, продолжает делиться мечтами о большой семье. По признанию артистки, она бы хотела, чтобы у нее появился сын.
«Если Бог даст, то я, безусловно, буду рада. У меня не закрыт гештальт по мальчикам. Девчонки уже полноценно. Но я не беременна. Пока порадовать вас такой новостью не могу», — сказала Юлия в интервью «Телепрограмме».
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Несмотря на это, Ковальчук призналась, что ей тяжело справляться с капризами двух дочерей. Как оказалось, дети могут не слушать ни няню, ни Алексея. Тогда именно Юлии приходится решать возникшие конфликты.
Все последние слухи о скором разводе Ковальчук назвала ложью. Певица, наоборот, отмечает, что с возрастом намного реже стала ссориться с Алексеем. За годы их любовь только окрепла и стала гармоничнее.