«У меня не закрыт гештальт»: Юлия Ковальчук призналась, что мечтает о рождении мальчика

29 июня 2025, 05:37

Юлия Ковальчук призналась, что мечтает о рождении мальчика

Юлия Ковальчук (Фото: Telegram/juliakovalchuk82)

Экс-солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук призналась, что мечтает о появлении мальчика. Сейчас певица является матерью двоих девочек, которые появились в браке с Алексеем Чумаковым.





Ковальчук стала женой Чумакова еще в 2013 году. С того времени пара живет в гармонии и в новостях не появляется слухов о разладе в их паре. Но так было до недавнего времени. Согласно последним публикациям, в паре случился разлад. При этом Юлия все отвергает и говорит, что у нее с Алексеем по прежнему все отлично.



Ковальчук, напротив, продолжает делиться мечтами о большой семье. По признанию артистки, она бы хотела, чтобы у нее появился сын.





«Если Бог даст, то я, безусловно, буду рада. У меня не закрыт гештальт по мальчикам. Девчонки уже полноценно. Но я не беременна. Пока порадовать вас такой новостью не могу», — сказала Юлия в интервью «Телепрограмме».