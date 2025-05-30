«Нагнетают опять»: Татьяна Навка попала в скандал на фоне поминок Анастасии Заворотнюк

30 мая 2025, 13:24

Татьяна Навка попала в скандал на фоне поминок Анастасии Заворотнюк

Татьяна Навка (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка попала в скандал на фоне поминок актрисы Анастасии Заворотнюк. Пользователи сети активно обсуждают произошедшее.





Спортсменка приехала с опозданием и хотела находиться ближе к могиле. Журналисты запечатлели, как некий мужчина, одетый в черное, резко отодвинул женщину, которая стояла на пути у Татьяны Навки, чтобы знаменитость спокойно прошла. Присутствующие в тот момент молились за упокой души звезды телесериала «Моя прекрасная няня». Юзеры уже назвали мужчину «охранником» Татьяны.





«Охранник просто взял, пихнул женщину в сторону, чтобы Татьяна вперед прошла»; «Не отталкивал, просто отодвинул, нагнетают опять»; «Вежливо попросить слабо?» — написали пользователи.

