«Нагнетают опять»: Татьяна Навка попала в скандал на фоне поминок Анастасии Заворотнюк
Татьяна Навка попала в скандал на фоне поминок Анастасии Заворотнюк
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка попала в скандал на фоне поминок актрисы Анастасии Заворотнюк. Пользователи сети активно обсуждают произошедшее.
Спортсменка приехала с опозданием и хотела находиться ближе к могиле. Журналисты запечатлели, как некий мужчина, одетый в черное, резко отодвинул женщину, которая стояла на пути у Татьяны Навки, чтобы знаменитость спокойно прошла. Присутствующие в тот момент молились за упокой души звезды телесериала «Моя прекрасная няня». Юзеры уже назвали мужчину «охранником» Татьяны.
«Охранник просто взял, пихнул женщину в сторону, чтобы Татьяна вперед прошла»; «Не отталкивал, просто отодвинул, нагнетают опять»; «Вежливо попросить слабо?» — написали пользователи.Кто-то из комментаторов отметил, что Татьяна Навка очень много сделала для семьи Анастасии Заворотнюк. Звезда экрана скончалась 29 мая прошлого года от онкологии на 54-м году жизни.