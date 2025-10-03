«Ложусь и начинаю мычать»: Сати Казанова рассказала, как справляется со стрессом

03 октября 2025, 04:45

Сати Казанова назвала свой способ борьбы со стрессом

Сати Казанова (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова раскрыла свой рецепт борьбы с депрессией и стрессом. Своими мыслями она поделилась в личном блоге.





Сначала певица считала этот метод собственной разработкой, однако позже поняла, что к нему прибегают многие. Первым делом необходимо сделать горячую ванну с пеной и зажечь свечи.



«Ложусь и… начинаю мычать, просто мычать. Никаких песен, никаких мелодий, просто выпускаю из себя какие-то звуки и даю им быть», — поделилась Казанова.