Сын Михаила Круга нашел любовь всей своей жизни на шоу «Давай поженимся!»

03 октября 2025, 01:06

Сын Михали Круга женился на своей возлюбленной

Фото: istockphoto / EyeEm Mobile GmbH

Сын известного шансонье Михаила Круга Александр рассказал о помолвке со своей возлюбленной Ульяной. Эту информацию он обнародовал в эфире телешоу «Давай поженимся!».





Летом стало известно, что молодой человек сделал предложение своей избраннице. Ульяна и Александр построили крепкие отношения, а познакомились около года назад на этом же самом шоу. Как оказалось, пара стала семьей два месяца назад, однако долгое время они держали это в секрете от своих поклонников.



В новом «Давай поженимся», который вышел в эфир 2 октября, Круг поделился, что пока возлюбленные только расписались. Сама свадьба планируется позже из-за большого количества гастролей.



«Мы поженились! В 23 года я повстречал человека, который взбудоражил, перевернул всю мою жизнь и сделал самым счастливым», — сказал Александр Круг.