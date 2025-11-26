«Лучше Артур, чем наркоман»: Избранник дочери Даны Борисовой заговорил о свадьбе

26 ноября 2025, 17:12

35-летний избранник 18-летней дочери Даны Борисовой назвал ведущую будущей тёщей

Дана Борисова и Полина Аксенова (Фото: Instagram* @danaborisova_official)

Дочь Даны Борисовой, Полина, впервые появилась на публике со своим возлюбленным, продюсером Артуром Якобсоном. Ранее из-за этих отношений 18-летняя девушка поссорилась со своей матерью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач»





35-летний Якобсон в разговоре с журналистами назвал телеведущую Борисову своей «возможно, будущей тёщей».

«Она сказала: «Лучше пусть моя дочь будет встречаться с Артуром, которого мы знаем и доверяем, чем встречаться с непонятным наркоманом из соседней школы», — процитировал слова Даны Якобсон.

«Это серьёзный вопрос, но я скажу так: до того, как мы стали встречаться, когда мы были друзьями и обсуждали моих других девчонок, я сказал — ближайшая девушка точно будет моей женой», — заявил Артур.

