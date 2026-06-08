«Лучше бы дороги сделали»: концерт «Дискотеки Аварии» вызвал скандал

08 июня 2026, 14:31

Выступление «Дискотеки Аварии» в Иркутске вызвало скандал

Алексей Серов (слева) (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Выступление группы «Дискотека Авария» на Дне города в Иркутске вызвало неоднозначную реакцию публики. Поводом для обсуждения стало поведение 51-летнего солиста коллектива Алексея Серова.





По данным издания Starhit.ru, во время выступления музыкант снял футболку, продемонстрировав зрителям торс, и танцевал в тигровых штанах. Очевидцы также обратили внимание на другие элементы его сценического поведения — жесты и мимику, которые часть горожан сочла неприемлемыми для городского праздника.



В социальных сетях развернулась дискуссия. Некоторые жители выразили недоумение по поводу приглашения звезд такого формата, сравнив затраты на выступление с нерешенными городскими проблемами. Другие зрители, напротив, оценили энергичность номера, назвав выступление «зажигательным».





«Лучше бы дороги сделали, чем столько денег на артистов потратили!» — возмутились граждане.