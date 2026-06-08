Достижения.рф

«Лучше бы дороги сделали»: концерт «Дискотеки Аварии» вызвал скандал

Выступление «Дискотеки Аварии» в Иркутске вызвало скандал
Алексей Серов (слева) (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Выступление группы «Дискотека Авария» на Дне города в Иркутске вызвало неоднозначную реакцию публики. Поводом для обсуждения стало поведение 51-летнего солиста коллектива Алексея Серова.



По данным издания Starhit.ru, во время выступления музыкант снял футболку, продемонстрировав зрителям торс, и танцевал в тигровых штанах. Очевидцы также обратили внимание на другие элементы его сценического поведения — жесты и мимику, которые часть горожан сочла неприемлемыми для городского праздника.

В социальных сетях развернулась дискуссия. Некоторые жители выразили недоумение по поводу приглашения звезд такого формата, сравнив затраты на выступление с нерешенными городскими проблемами. Другие зрители, напротив, оценили энергичность номера, назвав выступление «зажигательным».

«Лучше бы дороги сделали, чем столько денег на артистов потратили!» — возмутились граждане.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0