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«Хочется послать»: Анастасия Волочкова раскритиковала инициативу Госдумы штрафовать за мат

Анастасия Волочкова высказалась про увеличение штрафа за мат
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывшая балерина Большого театра дала свой комментарий на предложение депутата Госдумы Александра Аксененко увеличить до 10 тысяч рублей штраф за употребление мата в общественных местах.
Согласно новой инициативе, размер штрафа за использование мата может вырасти с одной до 10 тысяч рублей. Авторы законопроекта уточняют, что речь идет об общественных местах и интернете. Кроме того в Госдуме предложили наказывать организаторов концертов и шоу, в рамках которых артисты позволяют себе ругательства со сцены.

Анастасия Волочкова отреагировала на предложение критически, заявив, что в нем нет ни логики, ни здравого смысла.

«И как эту брань собираются контролировать? Подслушивать разговоры компаний? Бред какой-то. И так у людей нет денег. Лучше бы помогало государство, а не увеличивало штрафы и налоги в такие сложные времена. Интересно, кто это предложил? Уже этих людей хочется послать, если честно. Не туда лезут», — поделилась мыслями балерина.
Волочкова добавила, что многие депутаты сами не стесняются в выражениях и регулярно используют ненормативные выражение в речи.

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#депутаты
#штрафы
#государство
«Я поднял на уши весь мир»: Киркоров купил часы от Rolex с изображением памятника Родины-матери
Киркоров похвастался новыми часами от Rolex, посвященными 80-летию победы в ВОВ
07 апреля 2025, 14:57

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров похвастался новыми часами от Rolex, посвященными 80-летию победы над фашистами, с изображением памятника «Родина-мать зовет!».
Киркоров пришел в гости к давней подруге Виктории Шеляговой, которой продемонстрировал эксклюзивные часы от Rolex с изображением памятника «Родина-мать зовет!», установленного в Волгограде. Часы из лимитированной коллекции были упакованы в подарочную коробку, украшенную георгиевской лентой.

По словам Киркорова, таких часов выпущено всего 80 штук.

«Это сенсация этой недели! Rolex выпустили коллаборацию, посвященную Дню великой Победы. Я увидел в соцсетях, что такие часы вышли. Это в пятницу вышло, сегодня они у меня! Я поднял на уши весь мир. И за сутки мне их раздобыли. Теперь это мои любимые часы», —пояснил Филипп.

Он также добавил, что его отец Бедрос очень чтил праздник Великой Победы, как и вся семья певца.

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Невестка Наташи Королёвой перенесла операцию на лице в одной из столичных клиник
07 апреля 2025, 14:43

Наташа Королёва, её сын Архип Глушка и невестка Мелисса Глушко (Фото: Instagram*, @melissa_foxs_)

Мелиссу Глушко, невестку певицы Наташи Королёвой, прооперировали в Москве, 24-летняя девушка показала в соцсетях, как выглядит после хирургического вмешательства.
Мелисса уточнила, что это её вторая операция. Первую она перенесла в январе — девушке нарастили нижнюю челюсть, используя е` собственную кость с ноги.
«Всё прошло хорошо», — написала Мелисса.

Мелисса Глушко (Фото: Instagram*, @melissa_foxs_)

Анна Волынкина (она же Мелисса) в августе 2024 года вышла замуж за Архипа Глушко. После этого девушка сменила имя и фамилию. Она показала новый паспорт, где указано, что она теперь Глушко Мелисса Алексеевна. До свадьбы девушка танцевала в стриптиз-клубах, сейчас она работает визажистом.

Наташа Королёва рассказала, что в детстве Мелисса повредила челюсть, из-за чего она стала неправильно формироваться. Артистка решила помочь невестке победить проблему. Она отметила, что стоимость операций сопоставима со стоимостью небольшой квартиры в Москве — около десяти миллионов рублей, сообщает VOICE.

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Олег Газманов появился на концерте в Кремле с рассечённым лбом

«Вот кто меня в тот день расстроил»: Костенко не может забыть, как Тарасов пересёкся на светском мероприятии с Бузовой

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#операция
#паспорт
#интервью
#девушка
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Олег Газманов появился на концерте в Кремле с рассечённым лбом
07 апреля 2025, 14:40

Олег Газманов (фото: Telegram @gazmanovOG)

Олег Газманов появился на концерте в Кремле с рассечённым лбом. Об этом сообщает «МК».
Накануне в Кремлёвском дворце состоялся юбилейный концерт Александра Буйнова, который посетили многие знаменитости, в том числе и Газманов. Певец вышел на красную дорожку и шокировал прессу большим шрамом на лбу, который не смог скрыть даже плотный слой грима.

Газманов не раскрыл обстоятельства получения травмы, но отметил, что ему удалось избежать сотрясения мозга и серьёзных последствий.

«Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так. Это нормально. Сотрясения нет», – заявил артист.
Однако не один он появился на этом вечере с травмой. Лев Лещенко вышел на сцену с гипсом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кремль
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«Вот кто меня в тот день расстроил»: Костенко не может забыть, как Тарасов пересёкся на светском мероприятии с Бузовой
Костенко расстроена тем, что Тарасов пересёкся на мероприятии с Бузовой
07 апреля 2025, 14:29

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (фото: ВКонтакте @nastusha_kostenko)

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись в 2016 году. Несколько лет спустя бывшие супруги пересеклись на светском мероприятии, когда футболист уже был женат на своей нынешней жене Анастасии Костенко.
Сейчас певице нет дела до бывшего мужа, который покинул профессиональный спорт и пытается стать блогером. А вот Тарасов, судя по всему, пытается привлечь к себе внимание публики за счёт упоминания бывшей жены. В одном из последних выпусков своего подкаста спортсмен снова вспомнил про Бузову, рассказав о встрече с ней на одном из светских мероприятий.

При этом Анастасия Костенко не стала скрывать своего разочарования и заявила: «Вот кто меня в тот день расстроил».

При этом до сих пор находятся люди, которые называют Костенко разлучницей, которая якобы разрушила счастливый брак Бузовой и Тарасова. Хейтеры надеются, что когда-нибудь Дмитрий предаст её так же, как в своё время поступил с Ольгой.

Напомним, что недавно Тарасов закрыл свой спортивный проект, который просуществовал менее трёх лет. Изначально футболист хотел, чтобы его пиарила Бузова, но телезвезда отказала бывшему, заявив, что не хочет иметь с ним дело.

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Бывшая жена Паши Техника дала интервью Ксении Собчак после его смерти
07 апреля 2025, 14:12

Ксения Собчак и Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)

Бывшая жена Паши Техника дала интервью Ксении Собчак. Об этом Ева Карицкая написала в своём Telegram-канале, приложив к посту фотографию с журналисткой.
В личном блоге девушка отметила, что журналистка встретила её в аэропорту после прибытия в Москву из Таиланда.

«Сегодня отсняли интервью, честное, открытое с Ксенией», – написала Карицкая.
Ранее, в день смерти рэпера, 4 апреля, Собчак заявила, что пыталась оказать помощь родственникам Техника. Журналистка отметила, что проблема огромная, и выразила надежду, что тайским врачам удастся спасти музыканта. Однако в этот же день вечером его не стало.

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