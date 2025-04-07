«Хочется послать»: Анастасия Волочкова раскритиковала инициативу Госдумы штрафовать за мат

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Бывшая балерина Большого театра дала свой комментарий на предложение депутата Госдумы Александра Аксененко увеличить до 10 тысяч рублей штраф за употребление мата в общественных местах.
Согласно новой инициативе, размер штрафа за использование мата может вырасти с одной до 10 тысяч рублей. Авторы законопроекта уточняют, что речь идет об общественных местах и интернете. Кроме того в Госдуме предложили наказывать организаторов концертов и шоу, в рамках которых артисты позволяют себе ругательства со сцены.
Анастасия Волочкова отреагировала на предложение критически, заявив, что в нем нет ни логики, ни здравого смысла.
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Анастасия Волочкова отреагировала на предложение критически, заявив, что в нем нет ни логики, ни здравого смысла.
«И как эту брань собираются контролировать? Подслушивать разговоры компаний? Бред какой-то. И так у людей нет денег. Лучше бы помогало государство, а не увеличивало штрафы и налоги в такие сложные времена. Интересно, кто это предложил? Уже этих людей хочется послать, если честно. Не туда лезут», — поделилась мыслями балерина.Волочкова добавила, что многие депутаты сами не стесняются в выражениях и регулярно используют ненормативные выражение в речи.
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Дарья Филинова