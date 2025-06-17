«Он не умеет писать песни»: Юрий Лоза высказался о творчестве Николая Баскова

17 июня 2025, 13:05

Юрий Лоза заявил, что Николай Басков не умеет писать песни

Николай Басков (Фото: Инстаграм* @nikolaibaskov)

Певец Юрий Лоза высказался о творчестве Николая Баскова. В разговоре с порталом «Страсти» он рассуждал о том, стоит ли его коллеге вернуться к оперному пению, уступив дорогу на эстраде молодежи.







«Баскова со сцены убрать невозможно. Говорить «его песни» неправильно — он не умеет писать песни, правильно говорить «песни, которые он поет», — признался Лоза.

«Какой бы ни был развлекающий контент, но сегодня ситуация сложная, а патриотизм неплохо монетизируется. Басков покупает у авторов репертуар», — уточнил артист.