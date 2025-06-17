«Он не умеет писать песни»: Юрий Лоза высказался о творчестве Николая Баскова
Юрий Лоза заявил, что Николай Басков не умеет писать песни
Певец Юрий Лоза высказался о творчестве Николая Баскова. В разговоре с порталом «Страсти» он рассуждал о том, стоит ли его коллеге вернуться к оперному пению, уступив дорогу на эстраде молодежи.
«Баскова со сцены убрать невозможно. Говорить «его песни» неправильно — он не умеет писать песни, правильно говорить «песни, которые он поет», — признался Лоза.
Со слов певца, к классической опере Басков отношения не имеет. Он лишь иногда добавляет в репертуар номера, которые предпочитают оперные исполнители.
Еще Лоза высказался о том, почему у Николая в последнее время не выходят новые хиты — особенно патриотические, которые весьма популярны в последнее время.
«Какой бы ни был развлекающий контент, но сегодня ситуация сложная, а патриотизм неплохо монетизируется. Басков покупает у авторов репертуар», — уточнил артист.
Со слов Юрия, у Баскова нет каких-либо композиций, потому что они могли ему не понравиться или за них запросили чрезмерно много денег.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская