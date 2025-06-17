«Нас преследуют»: с чем столкнулись SHAMAN и Мизулина в отношениях

17 июня 2025, 12:56

Екатерина Мизулина пожаловалась на публичность отношений с SHAMAN

SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пожаловалась на публичность отношений с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN. В программе «Берегите детей с Ксенией Мишоновой» она призналась, что ее тяготит повышенный интерес к их роману.







«Я интроверт. Никогда не хотела быть на виду. <…> Сейчас уже ситуация такая, что не могу выйти из дома спокойно. <…> Иду в магазин, начинают снимать, какие продукты в тележке. Нет никакой свободы», — пояснила Екатерина.

«Нас просто преследуют, — заявила Мизулина. — Мы не можем сходить ни в кафе, ни в ресторан, ни в кино».