«Нас преследуют»: с чем столкнулись SHAMAN и Мизулина в отношениях
Екатерина Мизулина пожаловалась на публичность отношений с SHAMAN
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пожаловалась на публичность отношений с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN. В программе «Берегите детей с Ксенией Мишоновой» она призналась, что ее тяготит повышенный интерес к их роману.
«Я интроверт. Никогда не хотела быть на виду. <…> Сейчас уже ситуация такая, что не могу выйти из дома спокойно. <…> Иду в магазин, начинают снимать, какие продукты в тележке. Нет никакой свободы», — пояснила Екатерина.По ее словам, пара вынуждена делиться подробностями личной жизни, чтобы избежать назойливого внимания. Возлюбленные стали часто публиковать совместные фото и появляться вместе на светских мероприятиях.
«Нас просто преследуют, — заявила Мизулина. — Мы не можем сходить ни в кафе, ни в ресторан, ни в кино».Дочь известного политика также рассказала, что с детства наблюдала сложности публичной жизни матери и сознательно избегала камер журналистов. Однако отношения со знаменитым исполнителем только усугубили ситуацию.