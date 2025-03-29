«Лучше, чем сдохнуть»: Паша Техник перед комой сделал откровенное признание Гуфу

Паша Техник (фото: @pashatechniqueoriginal)
Поклонники Паши Техника с тревогой наблюдают за его состоянием — с 27 на 28 марта состояние рэпера ухудшилось, ему диагностировали пневмония и полиорганную недостаточность.
27 марта в СМИ появилась информация, что Пашу Техника ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние музыканта оценивалось как тяжелое, однако его менеджер утверждал, что ничего страшного не происходит. Он обратил внимание, что Техник не первый раз оказывается в коме.
Но на следующий день, 28 марта, стало известно, что состояние Паши значительно ухудшилось. По информации Starhit, у Техника развиваются сепсис, пневмония, острый респираторный дистресс-синдромом и полиорганная недостаточность. Кроме того, у пациента отказывают легкие, его пришлось подключить к аппарату ЭКМО. Сейчас Паша Техник находится в больнице Пхухета, и перевезти в Россию его не могут — организм ослаблен и может не выдержать перелета.
Незадолго до отравления артист лежал в рехабе. В клинике его поддерживал Гуф, с которым они поговорили по душам. 8 марта рэпере записали видео, на котором Техник поздравил женщин с праздником. Несмотря на то, что ему было сложно разговаривать, Паша признался, насколько ему сложно взять себя в руки. Техник привык обвинять бывшую супругу Еву Карицкую в том, что регулярно оказывается в ненавистных рехабах, но именно благодаря ее вмешательствам он все еще жив.
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Но на следующий день, 28 марта, стало известно, что состояние Паши значительно ухудшилось. По информации Starhit, у Техника развиваются сепсис, пневмония, острый респираторный дистресс-синдромом и полиорганная недостаточность. Кроме того, у пациента отказывают легкие, его пришлось подключить к аппарату ЭКМО. Сейчас Паша Техник находится в больнице Пхухета, и перевезти в Россию его не могут — организм ослаблен и может не выдержать перелета.
Незадолго до отравления артист лежал в рехабе. В клинике его поддерживал Гуф, с которым они поговорили по душам. 8 марта рэпере записали видео, на котором Техник поздравил женщин с праздником. Несмотря на то, что ему было сложно разговаривать, Паша признался, насколько ему сложно взять себя в руки. Техник привык обвинять бывшую супругу Еву Карицкую в том, что регулярно оказывается в ненавистных рехабах, но именно благодаря ее вмешательствам он все еще жив.
«Я на самом деле не люблю такие места, вот эти палаты… Но это лучше, чем сдохнуть», — признался артист Гуфу за несколько дней до отравления.
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Диана Аванесян