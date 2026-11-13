«Она умирает»: Катя Гордон призвала помочь Лерчек добиться помилования

13 ноября 2026, 22:09

Катя Гордон обратилась к президенту в поддержку онкобольной Валерии Чекалиной

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Катя Гордон публично поддержала Валерию Чекалину, известную как Лерчек, после того, как блогерша обратилась к президенту с просьбой о помиловании. Ранее Чекалина была приговорена к пяти годам условно. На фоне онкологического заболевания она попросила предоставить ей возможность уехать в Китай, чтобы пройти там лечение.





Гордон не осталась в стороне от ситуации и призвала общественность обратить внимание на состояние блогерши. Юрист считает, что сейчас для Валерии особенно важно получить шанс на медицинскую помощь.





«Это ее последняя надежда на жизнь. Давайте все обратимся к нашему президенту, ко всей нашей стране. Давайте измученного, не допущенного вовремя до лечения, поддержим. Давайте добьемся для нее последнего шанса на жизнь. Она умирает», — сказала она.