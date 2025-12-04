«Лучше на Мальдивы»: Волочкова обвинила Большой театр в «кощунстве» из-за цен
Волочкова рассказала, что не пойдёт на «Щелкунчика» из-за высоких цен на билеты
Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что не планирует посещать спектакль «Щелкунчик» в Большом театре по текущим ценам.
В беседе с «NEWS.ru» Анастасия раскритиковала руководство театра за резкое повышение стоимости билетов.
«Цена за билет в партер — 500 тысяч рублей. Я за такие деньги лучше слетаю на Мальдивы, куда и собираюсь в конце января. Я считаю, что со стороны администрации Большого театра повышение цен на билеты — это кощунственный поступок по отношению к зрителю», — заявила балерина.Волочкова поделилась, что «Щелкунчик» стал первым балетным спектаклем в её жизни. Мама привела её на постановку в пять лет. Именно после этого у будущей балерины появилась твёрдая цель — посвятить себя балету. Она вспомнила, что в те годы посещение новогоднего «Щелкунчика» в Большом или Мариинском театре считалось значимым событием.