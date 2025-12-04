«Лучше на Мальдивы»: Волочкова обвинила Большой театр в «кощунстве» из-за цен

04 декабря 2025, 18:50

Волочкова рассказала, что не пойдёт на «Щелкунчика» из-за высоких цен на билеты

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что не планирует посещать спектакль «Щелкунчик» в Большом театре по текущим ценам.





В беседе с «NEWS.ru» Анастасия раскритиковала руководство театра за резкое повышение стоимости билетов.

«Цена за билет в партер — 500 тысяч рублей. Я за такие деньги лучше слетаю на Мальдивы, куда и собираюсь в конце января. Я считаю, что со стороны администрации Большого театра повышение цен на билеты — это кощунственный поступок по отношению к зрителю», — заявила балерина.