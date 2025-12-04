«Перестала бояться»: Глюкоза рассказала о реакции мужа на её новый образ

04 декабря 2025, 17:13

Певица Глюкоза объяснила, как муж привыкает к её изменённому имиджу

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic )

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) рассказала о реакции мужа на свою новую внешность. Её слова приводит портал Woman.ru.





Артистка объяснила, что после перерыва в карьере она решила экспериментировать со стилем. Глюкоза сменила гардероб, перекрасила брови и выбрала новую прическу. В создании образа ей помогали стилисты.



Певица отметила, что теперь чувствует себя более свободно. Она заявила, что «как будто узнала себя с другой стороны». Наталья отметила, что муж со временем привыкает к её смелым образам.

«Если честно, иногда он какое-то время находится в шоке. Но потом привыкает. И вообще, если посмотреть, какое искусство он коллекционирует и собирает, то у него какие-то моменты неординарности тоже присутствуют, ему это нравится», — сказала певица.

