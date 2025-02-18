«Лучше сразу в морг»: Лолита не хочет на пенсию и стойко переносит отмены концертов

Лолита Милявская (Фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)
Лолита Милявская, как и многие её звёздные коллеги, до сих пор страдают от последствий посещения печально знаменитой «голой вечеринки». Однако певица не унывает и старается ко всем неурядицам относиться философски.
Под угрозой срыва оказался её гастрольный тур по стране, напоминает издание StarHit. Например, выступление в Томске было отменено за два дня до назначенной даты. Артистке сообщили, что директор концертного зала «не хочет её видеть».
А вот концерт от концерта в Волгограде певице пришлось отказаться самой. Эту ситуацию она назвала «фарсом». За неделю до выступления Милявской пришло письмо, где ей предлагалось до 23 февраля самостоятельно обойти региональные ФСБ, полицию и министерство культуры и везде согласовать проведение концерта.
Комментируя многочисленные отмены, артистка больше всего удивляется обилию различных фондов, объединений и общественных организаций, которые пишут на неё доносы.
Что касается материальных потерь, вызванных тем, что запланированные концерты не состоятся, то по этому поводу певица особо не переживает. Она признаётся, что никогда не тратила заработанные деньги ни на что иное, кроме организации новых выступлений и концертную технику. Семью её никак не затронули сорвавшиеся выступления.
Певица не выглядит какой-то подавленной или слишком огорчённой. Долгая карьера на эстраде приучила её спокойно переносить как успех и славу, так и провалы и неудачи.
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«Говорили ещё, что мы якобы не оплатили аренду площадки. Но это неправда, мы заплатили, есть платёжка. Слушайте, я никаких суждений выносить не буду», — говорит Лолита.
А вот концерт от концерта в Волгограде певице пришлось отказаться самой. Эту ситуацию она назвала «фарсом». За неделю до выступления Милявской пришло письмо, где ей предлагалось до 23 февраля самостоятельно обойти региональные ФСБ, полицию и министерство культуры и везде согласовать проведение концерта.
Я точно не помню, не требовалось ли также посетить жилищно-коммунальные службы, — с иронией отмечает Лолита. — Понятно, что я не успею никуда сходить. А даже если бы и пришла, они бы только покрутили пальцем у виска: "А какое мы отношение имеем к шоу бизнесу?". К сожалению, Волгоград пришлось отменить».
Комментируя многочисленные отмены, артистка больше всего удивляется обилию различных фондов, объединений и общественных организаций, которые пишут на неё доносы.
«Больше всего запомнилась военно-патриотическая организация "Друзья Чебурашки“. Я не шучу, есть такое название!» — уверяет шокированная Лолита.
Что касается материальных потерь, вызванных тем, что запланированные концерты не состоятся, то по этому поводу певица особо не переживает. Она признаётся, что никогда не тратила заработанные деньги ни на что иное, кроме организации новых выступлений и концертную технику. Семью её никак не затронули сорвавшиеся выступления.
«Я всю жизнь знала, что если рассчитывать на пенсию — лучше сразу в морг. Поэтому не тратила деньги никуда, кроме рабочих расходов. На жизнь хватает и без концертов. Страдает зритель, который по договору оферты при возврате билетов теряет 10%! А я несу убытки за рекламу по городам и сдачу билетов и технических грузов», — объяснила Милявская.
Певица не выглядит какой-то подавленной или слишком огорчённой. Долгая карьера на эстраде приучила её спокойно переносить как успех и славу, так и провалы и неудачи.
«Это опыт, сын ошибок трудных, и философия стоицизма! Очень помогает. Посмотрите, есть специальные 10-минутные лекции, каждый день с них начинаю», — смеясь заключила Лолита.
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Александр Бойцов