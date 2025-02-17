«Получила письмо, в котором я должна обойти ФСБ, полицию и Минкультуры»: у Лолиты отменили еще один концерт, теперь в Волгограде

Лолита Милявская (Фото: «ВК»/Лолита Милявская)
В течение года Лолита Милявская регулярно сталкивается с проблемами по организации концертов. После участия в скандальной голой вечеринке выступления певицы постоянно отменяют, а общественники следят за каждым шагом звезды.
Теперь у Лолиты отменили выступление в Волгограде, которое было запланировано на 5 марта. Несмотря на все попытки Милявской урегулировать ситуацию, в ответ ей присылали невыполнимые требования.
В связи с этим Лолита уже объявила, что не будет пытаться спасти мероприятие и заявила об отмене концерта. Несмотря на все трудности, Милявская увидела для себя плюсы в данной ситуации. Подобные попытки общественников отменить выступления певица назвала хорошим для себя пиаром.
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«Ну, а теперь фарс. Из Волгограда получила письмо, в котором до 23 февраля я должна собственноручно обойти ФСБ Волгограда, полицию Волгограда, Минкультуры Волгограда. Не помню, упоминались ли там жилищно-коммунальные службы. У всех надо спросить разрешение на проведение концерта», — делиться певица с подписчиками в социальных сетях.
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В связи с этим Лолита уже объявила, что не будет пытаться спасти мероприятие и заявила об отмене концерта. Несмотря на все трудности, Милявская увидела для себя плюсы в данной ситуации. Подобные попытки общественников отменить выступления певица назвала хорошим для себя пиаром.
«Хочу вам сказать. Дорогие мои, вы опять все не так делаете. Вот эти вот активисты. Вы из посредственной певички ртом путем травли добиваетесь того, чтобы она стала легендой. Работайте еще в этом направлении», — говорит Лолита.
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Иван Мусатов