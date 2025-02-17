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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Получила письмо, в котором я должна обойти ФСБ, полицию и Минкультуры»: у Лолиты отменили еще один концерт, теперь в Волгограде

«Получила письмо, в котором я должна обойти ФСБ, полицию и Минкультуры»: у Лолиты отменили еще один концерт, теперь в Волгограде

Лолита Милявская (Фото: «ВК»/Лолита Милявская)

Лолита Милявская (Фото: «ВК»/Лолита Милявская)

В течение года Лолита Милявская регулярно сталкивается с проблемами по организации концертов. После участия в скандальной голой вечеринке выступления певицы постоянно отменяют, а общественники следят за каждым шагом звезды.
Теперь у Лолиты отменили выступление в Волгограде, которое было запланировано на 5 марта. Несмотря на все попытки Милявской урегулировать ситуацию, в ответ ей присылали невыполнимые требования.

«Ну, а теперь фарс. Из Волгограда получила письмо, в котором до 23 февраля я должна собственноручно обойти ФСБ Волгограда, полицию Волгограда, Минкультуры Волгограда. Не помню, упоминались ли там жилищно-коммунальные службы. У всех надо спросить разрешение на проведение концерта», — делиться певица с подписчиками в социальных сетях.

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В связи с этим Лолита уже объявила, что не будет пытаться спасти мероприятие и заявила об отмене концерта. Несмотря на все трудности, Милявская увидела для себя плюсы в данной ситуации. Подобные попытки общественников отменить выступления певица назвала хорошим для себя пиаром.

«Хочу вам сказать. Дорогие мои, вы опять все не так делаете. Вот эти вот активисты. Вы из посредственной певички ртом путем травли добиваетесь того, чтобы она стала легендой. Работайте еще в этом направлении», — говорит Лолита.

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#фсб
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#коммунальные службы
#шоу-бизнес
#концерт
#звёзды
#волгоградская область
Юра Борисов не стал лауреатом британской премии BAFTA за роль в фильме «Анора»
17 февраля 2025, 01:46

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)

Российский актер Юра Борисов не получил британскую премию BAFTA за роль свою в фильме «Анора». Итоги мероприятия опубликовала газета The Guardian.
Вручение кинопремии BAFTA прошло 16 февраля в Лондоне. Борисов был номинантом в категории «Лучший актер второго плана». Помимо него за золотую маску (главный приз премии) боролись: Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). Победу же одержал американец Киран Калкин за свою роль в фильме «Настоящая боль».

«Анора» стала лауреатом в номинации «лучший кастинг». Исполнительница главной роли в картине Майки Мэдисон получила золотую маску за лучшую женскую роль.

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«Такой бред»: Чеботина отреагировала на обвинения о плагиате Тейлор Свифт
16 февраля 2025, 22:32

Люся Чеботина (Фото: Instagram*/lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина отреагировала на обвинения о плагиате наряда своей американской коллеги по цеху Тейлор Свифт. Чеботину цитирует Telegram-канал издания Super.
«Когда мне попадаются такого рода видео, хочется пожелать успеха людям, у которых есть время монтировать и выкладывать такой бред», — сказала российская исполнительница.
Она добавила, что такие наряды, а речь идет о красном платье с блестками и серебристом топе с юбкой все с теми же блестками, есть у огромного числа знаменитостей в поп-индустрии. В качестве примера, Чеботина упомянула певицу Тину Тернер.

Ранее стало известно, кто стал обладателем премии BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана» в Лондоне.

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#шоу-бизнес
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Назван обладатель премии BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана»
Премию BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Киран Калкин
16 февраля 2025, 22:10

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)

Актер Киран Калкин взял премию BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана», а звезда «Аноры» Юрий Борисов ушел без победы. Об этом проинформировал Telegram-канал издания Super.
Перед этим стало известно, что Юрий Борисов появился на премии BAFTA вместе с актрисой Майки Мэдисон, а также с Марком Эйдельштейном.

Борисов был в полосатом костюме и белой рубашке, а Эйдельштейн предпочел черно-белый костюм и ботинки с высокой подошвой.

Стоит отметить, что у Борисова еще есть шанс получить «Оскар» за «Лучшую роль второго плана». Церемония вручения состоится 2 марта.

Ранее стало известно, что пушкиновед Галина Седова дала оценку игре Юры Борисова в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».

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«Нет лучших новостей»: Такменев станет дедушкой во второй раз
Такменев станет дедушкой дважды
16 февраля 2025, 21:47

Вадим Такменев (Фото: Instagram*/vadimtakmenev)

Телеведущий Вадим Такменев станет дедушкой во второй раз. Об этом он сообщил в социальных сетях, опубликовав видео, где младшая дочка звезды НТВ Агата с супругом узнавали пол будущего ребенка.
«Ну, вот и внучка на подходе. Блин, нет лучших новостей на сегодня (…) поздравляем и ждем. Люблю бесконечно», — написал Такменев.
В комментариях на радостное событие отреагировали известные персоны российского шоубиза. Одна из них певица Катя Лель. Не остались в стороне и другие юзеры.

«Вот оно счастье. От всей души поздравляю»; «Как трогательно»; «Отличная новость», — пестрят восхищениями комментарии.

Впервые Такменев стал дедушкой в прошлом году, когда дочь Полина подарила ему внука.

Ранее стало известно, за что осудили телеведущую Юлию Барановскую.

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Актриса Ким Сэ Рон сбежала из больницы и покончила с собой
16 февраля 2025, 21:25

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Актриса Ким Сэ Рон сбежала из больницы и, предварительно, покончила с собой, сообщают южнокорейские СМИ. Девушке было всего 24 года.
По информации источников, днем артистке понадобилась медицинская помощь — ее нашли без сознания, отправив в госпиталь. Однако звезда киноленты «Человек из ниоткуда» не осталась в больнице, отправившись домой, где позднее ее обнаружили мертвой.

Полицейские не нашли следов насильственной смерти, а друг почившей Сэ Рон рассказал правоохранителям, что заранее договорился с ней встретиться.

В мае 2022 года Ким Сэ Рон врезалась на машине в трансформатор, оставив 57 магазинов без света. Позже она заплатила 15 тысяч долларов, отказавшись, с ее слов, от алкоголя после произошедшего ДТП.

Затем она работала в кафе и преподавала актерское мастерство.

Ранее стало известно, кого похоронил актер Всеволод Шиловский.

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