«Организованная травля»: Лолита Милявская дала комментарий насчет массовой отмены своих концертов

Лолита Милявская (Фото: «ВК»/Лолита Милявская)
Российская певица Лолита Милявская высказалась об отмене своего концерта, который должен был состояться 13 февраля. Интервью артистки поделились в URA.RU.
«Это называется организованная травля. Она происходит по определенным методичкам, которые я уже опубликовала. Я не знаю, чем заслужила такую честь — тратить на меня такие деньги», — заявила Лолита изданию.
Свое высказывание Милявская сделала на фоне отмененного концерта, который должен был пройти в Томске 13 февраля. По словам организатора, певица не оплатила аренду, хотя как уверяет сама певица, все необходимые платежи были внесены. При этом подобное происходит невпервой. Лолита отметила, что в некоторых случаях организаторы даже не называют причину отмены концерта.
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По мнению самой Милявской, данное явление связано с общественниками из организации «Русская община», которые объявили войну певице. Лолита уточнила, что ее члены хотят испортить не только гастроли, но и репутацию артистки. Певица настроена разобраться со своими недоброжелателями и уже подала заявление в СК с просьбой проверит организацию на экстремизм.
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