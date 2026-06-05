«Лучше жара, чем дожди»: Буланова рассказала, как переживает солнцепёк в Москве

05 июня 2026, 15:26

Татьяна Буланова рассказала, как спасается от жары в Москве без кондиционера

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

В столичный регион пришла жара. В Москве днём столбик термометра поднялся до плюс 25 градусов. Певица Татьяна Буланова призналась, что совсем не любит зной.





В беседе с Общественной Службой Новостей артистка заявила, что совершенно не переносит солнцепёк.

«Не переношу духоту, причём в Москве и Петербурге жара бывает очень давящей, потому что много больших зданий. Дома у меня нет кондиционера, потому что можно легко простудиться. Приходится пить много воды и не выходить на улицу во время солнцепёка. В целом я люблю среднюю температуру, когда тепло, но не жарко», — рассказала Татьяна.