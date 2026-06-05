«Не успела состроить чудище»: Гузеева впервые показала дочь после её тайных родов
Лариса Гузеева показала снимок дочери Ольги и призвала женщин рожать детей
Лариса Гузеева опубликовала в личном блоге новое фото своей взрослой дочери Ольги.
Известно, что девушка тайно родила девочку в прошлом году. Телеведущая не афишировала этот факт ранее. В новом посте Гузеева эмоционально описала свою любовь к наследнице. Она трогательно высказалась о материнстве и призвала женщин рожать детей.
«Моя дочь. Просто случайно её сфотографировала, когда она не успела ещё состроить из себя чудище. Друзья, рожайте себе девочек и мальчиков — пусть будут. Пусть много. С ними жизнь. Честно», — написала актриса.Напомним, что Лариса Гузеева впервые стала бабушкой в прошлом году. В ноябре очевидцы застали её в аэропорту вместе с дочерью, которая держала на руках новорождённую девочку. Внучку телеведущей назвали Ивой.