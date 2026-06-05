«Не успела состроить чудище»: Гузеева впервые показала дочь после её тайных родов

05 июня 2026, 12:59

Лариса Гузеева показала снимок дочери Ольги и призвала женщин рожать детей

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева опубликовала в личном блоге новое фото своей взрослой дочери Ольги.





Известно, что девушка тайно родила девочку в прошлом году. Телеведущая не афишировала этот факт ранее. В новом посте Гузеева эмоционально описала свою любовь к наследнице. Она трогательно высказалась о материнстве и призвала женщин рожать детей.

«Моя дочь. Просто случайно её сфотографировала, когда она не успела ещё состроить из себя чудище. Друзья, рожайте себе девочек и мальчиков — пусть будут. Пусть много. С ними жизнь. Честно», — написала актриса.