«Лучшее место»: Рената Литвинова показала атмосферный кадр в ретро-интерьере

24 октября 2026, 13:02

Рената Литвинова опубликовала фото в тёмном платье и перчатках

Рената Литвинова (Фото: Instagram* @renatalitvinovaofficiall)

Рената Литвинова опубликовала в личном блоге новый снимок в ретро-настроении и сдержанном стиле.