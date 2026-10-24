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«Лучшее место»: Рената Литвинова показала атмосферный кадр в ретро-интерьере

Рената Литвинова опубликовала фото в тёмном платье и перчатках
Рената Литвинова (Фото: Instagram* @renatalitvinovaofficiall)

Рената Литвинова опубликовала в личном блоге новый снимок в ретро-настроении и сдержанном стиле.



Актриса предстала перед камерой в элегантном тёмном платье-футляре с длинными рукавами. Образ дополнили перчатки в тон и туфли на каблуках, а волосы артистка собрала в аккуратную причёску.

На снимке Литвинова позирует в помещении с классической обстановкой. В кадр попали винтажное кресло с подушками, антикварный столик, хрустальная люстра и картины на стенах. Детали интерьера придают фотографии ретро-настроение.

Рената Литвинова (Фото: Instagram* @renatalitvinovaofficiall)
Публикацию Рената сопроводила короткой фразой на английском языке: «The best place in the house is the kitchen» — «Лучшее место в доме — это кухня». Поклонники оценили сдержанный стиль Литвиновой и атмосферу снимка и сравнили его с произведением искусства.

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Ольга Щелокова

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