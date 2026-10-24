«Блатные песни на кассете»: Александр Розенбаум рассказал о жизни в коммуналке
Александр Розенбаум рассказал о детстве в коммуналке и деликатесах по праздникам
Народный артист России Александр Розенбаум рассказал о детстве в коммунальной квартире и скромной жизни своей семьи. Воспоминаниями певец поделился на пресс-конференции в центре Медиагруппы «Россия сегодня».
По словам музыканта, его родители работали врачами, поэтому семья жила без излишеств.
«У нас не было много, мы в коммуналке жили, обычные доктора. Но мы были чистенькие и сытые», — рассказал Розенбаум.Деликатесы появлялись на столе преимущественно по праздникам, как и во многих советских семьях. Артист вспомнил, как мать покупала ещё зелёные бананы, заворачивала их в газету и оставляла на полке, чтобы они дозрели. Певец подчеркнул, что родители старались поддерживать порядок как дома, так и на работе.
«А для этого надо трудиться, трудиться и ещё раз трудиться. И прятать от детей блатные песни на кассете», — пошутил он.В материале «Радио 1» собрали всё о биографии Александра Розенбаума. Кроме того выяснили, с кем сейчас счастлив музыкант.