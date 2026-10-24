«Блатные песни на кассете»: Александр Розенбаум рассказал о жизни в коммуналке

24 октября 2026, 12:51

Александр Розенбаум рассказал о детстве в коммуналке и деликатесах по праздникам

Александр Розенбаум (Фото: Instagram* @rozenbaum.ru)

Народный артист России Александр Розенбаум рассказал о детстве в коммунальной квартире и скромной жизни своей семьи. Воспоминаниями певец поделился на пресс-конференции в центре Медиагруппы «Россия сегодня».





По словам музыканта, его родители работали врачами, поэтому семья жила без излишеств.

«У нас не было много, мы в коммуналке жили, обычные доктора. Но мы были чистенькие и сытые», — рассказал Розенбаум.

«А для этого надо трудиться, трудиться и ещё раз трудиться. И прятать от детей блатные песни на кассете», — пошутил он.