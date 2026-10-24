«Больше всего я ненавижу ложь»: Пелагея раскрыла свой непростой характер
Певица Пелагея призналась, что тяжело переживает обман близких
Певица Пелагея (полное имя — Пелагея Ханова) в подкасте Стаса Ярушина «Музлофт» рассказала, что за её привычным образом доброжелательной и улыбчивой артистки скрывается непростой характер.
Звезда призналась, что не терпит обмана и считает честность обязательным условием близких отношений, в том числе с девятилетней дочерью Таисией.
«Бывает, что я злюсь. Я же живая. Больше всего я ненавижу ложь. Вообще. Со мной в этом смысле очень тяжело. Потому что я даже дочь свою заставляю говорить только правду. Для меня это архиважно. Я не умею такое прощать — потом всю жизнь помню, что человек мне наврал. После этого близости какой-то не получится», — заявила певица.По этой причине она с раннего возраста учит дочь говорить правду, даже если признание может оказаться неприятным. При этом Ханова не любит затяжные ссоры и тяжело переносит выяснение отношений.