«Больше всего я ненавижу ложь»: Пелагея раскрыла свой непростой характер

24 октября 2026, 12:14

Певица Пелагея призналась, что тяжело переживает обман близких

Пелагея Ханова (Фото: Instagram* @pelageya_insta)

Певица Пелагея (полное имя — Пелагея Ханова) в подкасте Стаса Ярушина «Музлофт» рассказала, что за её привычным образом доброжелательной и улыбчивой артистки скрывается непростой характер.





Звезда призналась, что не терпит обмана и считает честность обязательным условием близких отношений, в том числе с девятилетней дочерью Таисией.

«Бывает, что я злюсь. Я же живая. Больше всего я ненавижу ложь. Вообще. Со мной в этом смысле очень тяжело. Потому что я даже дочь свою заставляю говорить только правду. Для меня это архиважно. Я не умею такое прощать — потом всю жизнь помню, что человек мне наврал. После этого близости какой-то не получится», — заявила певица.