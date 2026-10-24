Звезда «Универа» Гайдулян: никогда не считал Марию Кожевникову секс-символом
Актёр Андрей Гайдулян, известный по сериалу «Универ», рассказал о своих отношениях с коллегой Марией Кожевниковой. Артист в эфире шоу «Вписка» подчеркнул, что никогда не видел в ней секс‑символ.
По словам артиста, на съёмочной площадке между ними сложились сугубо рабочие отношения. Такое взаимодействие он сравнил со связью брата и сестры.
«Я как мужик к ней относился только как к своей коллеге. <...> Киношная работа — такое рубилово, такое месиво, что вы уже просто убиты, просто всем плевать друг на друга. Это уже как братья и сёстры все, в одной каше. Там уже нет ни секс‑символов, ни звёзд», — поделился Гайдулян.Также 42‑летний актёр вспомнил о своём давнем намерении построить карьеру в США. Ради этого он на протяжении примерно пяти лет серьёзно занимался английским. По словам Гайдуляна, желание уехать могло быть связано и с попыткой уйти от прочно закрепившегося за ним образа Саши Сергеева, который принёс ему широкую известность.