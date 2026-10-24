Звезда «Универа» Гайдулян: никогда не считал Марию Кожевникову секс-символом

24 октября 2026, 06:11

Антон Гайдулян (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актёр Андрей Гайдулян, известный по сериалу «Универ», рассказал о своих отношениях с коллегой Марией Кожевниковой. Артист в эфире шоу «Вписка» подчеркнул, что никогда не видел в ней секс‑символ.





По словам артиста, на съёмочной площадке между ними сложились сугубо рабочие отношения. Такое взаимодействие он сравнил со связью брата и сестры.



«Я как мужик к ней относился только как к своей коллеге. <...> Киношная работа — такое рубилово, такое месиво, что вы уже просто убиты, просто всем плевать друг на друга. Это уже как братья и сёстры все, в одной каше. Там уже нет ни секс‑символов, ни звёзд», — поделился Гайдулян.