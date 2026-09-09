У Кадышевой могут возникнуть серьезные проблемы из-за долгов

09 сентября 2026, 09:05

Приставы начали взыскание с театра Надежды Кадышевой из-за штрафов и неустойки

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Судебные приставы возбудили исполнительные производства в отношении театра «Золотое кольцо», связанного с певицей Надеждой Кадышевой. Претензии касаются неоплаченных штрафов за нарушения ПДД и судебной неустойки перед петербургской концертной площадкой. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.