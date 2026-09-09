У Кадышевой могут возникнуть серьезные проблемы из-за долгов
Судебные приставы возбудили исполнительные производства в отношении театра «Золотое кольцо», связанного с певицей Надеждой Кадышевой. Претензии касаются неоплаченных штрафов за нарушения ПДД и судебной неустойки перед петербургской концертной площадкой. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
У организации накопилось восемь штрафов на общую сумму около 10,5 тысячи рублей. Их вовремя не оплатили, после чего вопрос перешел к приставам.
На юрлицо зарегистрированы Bentley Bentayga стоимостью порядка 50 млн рублей и гибридный внедорожник Lixiang L9, цена которого составляет примерно 7,5 млн рублей. Эти автомобили используют для перевозки артистов коллектива.
Еще одно взыскание связано со спором между театром и Ледовым дворцом в Санкт-Петербурге. Площадка требовала 1,8 млн рублей после концерта «Золотого кольца». Стороны заключили мировое соглашение: театр обязался перечислить 200 тысяч рублей до 15 мая. Как утверждает SHOT, деньги на счет площадки пока не поступили.
Сейчас 70% бизнеса театра принадлежит сыну певицы Григорию Костюку. У Надежды Кадышевой остается 30% долей компании. В 2025 году выручка «Золотого кольца» увеличилась на 482% на фоне роста популярности артистки.
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